En soja, arroz y colza cierra una semana con precios al alza en el mercado de granos

La soja cerró otra semana con ganancias en Chicago y después de un mes volvió a cruzar los US$ 450 por tonelada en la posición julio. En Uruguay la cotización se acercó a los US$ 430 por tonelada , con un recorte de las primas que se ha acentuado en las últimas semanas. También hubo subas en arroz y colza .

La soja de la próxima cosecha, posición julio 2025, cerró a US$ 447/ton en Chicago y en el mercado local se ofrece entre US$ 403 y US$ 405/ton.

Buena parte del 15% del área que falta trillar deberá ser abandonada “por inviabilidad económica, es decir, la cosecha de estas zonas no cubre los costos de operación, flete y descuentos aplicados a la recepción de esa mercadería con calidad deficiente”, explicó la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural de Rio Grande do Sul (EmaterRS).

En Argentina la cosecha fue ajustada a la baja en medio millón de toneladas, a 50,5 MT, por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que reportó mermas de rinde en la región del noreste cuando se ha cosechado el 71% de la soja de primera y el 43% de la soja de segunda.

El lento ritmo de la siembra en Estados Unidos constituye otro elemento alcista para la oleaginosa, así como el repunte del precio del aceite.

Este último factor también alimenta a mercado de colza que cotizó con subas en la bolsa europea de granos a US$ 532 la tonelada en la posición febrero 2025, con precios en el mercado local de hasta US$ 480 y US$ 530 por tonelada de carinata, oleaginosa de invierno nueva en la región que se usa como insumo para biocombustible de aviación.

trigo cebada El Obs 17 05.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

En trigo, un freno

El trigo no consiguió mantener la racha alcista, pero el escenario de firmeza se mantiene con un incremento de alrededor de 20% en el valor del grano en el último mes.

La posición diciembre en Chicago cerró sobre los US$ 256 por tonelada después de haber llegado hasta US$ 267 en el principio de la semana.

En el mercado local se ofrece por trigo de la próxima cosecha entre US$ 215 y US$ 220, mientras que subió fuerte la cotización del trigo disponible hasta US$ 230, desde el eje de US$ 200 en semanas anteriores.

La cebada sigue siendo una opción interesante, con una referencia de US$ 260 por tonelada de acuerdo a la fórmula de las malterías que pagan el 100% de la cotización del trigo diciembre en la bolsa de Chicago.

La corrección de esta semana respondió a la mejora de la condición del trigo en Estados Unidos. Las perspectivas de rendimiento en los cultivos de invierno próximos a ser cosechados exceden las estimaciones previas, sobre los 3.100 kilos por hectárea, un rinde 55% superior al del año anterior.

Las posibilidades de nuevas subas dependen del clima en Rusia, con pronósticos que siguen siendo poco favorables. Desde marzo la estimación de cosecha en Rusia cayó casi 9%, desde 94 a 85,7 millones de toneladas.

En maíz, baja un cambio

El maíz anotó pérdidas, puesto que se prevé una mejora de las condiciones meteorológicas en Estados Unidos. En este sentido, las previsiones de una ventana seca en las zonas maiceras durante el fin de semana, antes de que lleguen las lluvias la próxima semana, pesaron sobre las cotizaciones.

En Uruguay el maíz corrigió levemente al alza por la influencia de las condiciones regionales, las inundaciones que afectan el final de la cosecha en Rio Grande do Sul –aunque menos que a la soja- y las condiciones secas que enfrenta el maíz safrinha en el centro del país. Esta semana se ofrecía US$ 166 por tonelada, empatando al sorgo que se había posicionado por encima del maíz, algo poco frecuente.

Las pérdidas en Argentina por el impacto de la chicharrita, una caída de 11 millones de toneladas respecto a las estimaciones de febrero, se harán notar en los próximos meses y pueden hacer subir los valores en la región.

En Estados Unidos presiona a la baja la abundante oferta, así como las escasas exportaciones reportadas en la semana, además de la aceleración de la siembra que venía con retraso.

arroz Brasil 17 05.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

El precio del arroz se dispara en Brasil, en un mercado que muestra comportamientos al alza también en Asia, y terminó la semana cruzando los US$ 22.

La bolsa de 50 kilos en Rio Grande do Sul subió hasta US$ 22,80, el valor más alto desde febrero, antes del comienzo de la cosecha y puede seguir en su trayectoria de ascenso y marcar un año de precio récord para el arroz de Uruguay, que está tratando de terminar la zafra más compleja de los últimos años.