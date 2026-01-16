La colza canadiense vuelve a China y Argentina confirmó un récord en trigo y maíz

Tras un informe negativo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) , que ratificó una situación de sobreoferta , el mercado de granos busca recomponerse y tuvo leves subas : la colza fue protagonista y se confirmó un 2025 récord en importación de soja por parte de China y la recuperación del ritmo en los embarques desde EEUU hacia ese destino .

Suma a lo anterior el alivio parcial de una nueva tanda de lluvias el jueves 15, que llegó a las zonas que venían más comprometidas en toda la franja sur: la agricultura sigue apostando a la alta productividad.

Argentina confirmó una cosecha récord de trigo con 27,8 millones de toneladas de acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aiers y volvió a corregir hacia arriba su proyección de cosecha de maíz que llegaría a 62 millones de toneladas, de acuerdo a la estimación de la Bolsa de Rosario.

Los ganaderos uruguayos de parabienes por que si no es con maíz local, contarán con maíz de la región a precios accesibles y sosteniendo relaciones carne/grano muy favorables.

El precio

En la plaza local las cotizaciones de cierre de esta semana se ubicaron en soja en US$ 362 por tonelada, para colza en US$ 478 y por carinata US$ 543, marcando la diferencia que tienen las oleaginosas invernales sobre la soja.

Y justamente en las oleaginosas de invierno es donde se dieron las principales novedades de esta semana.

Cambio en colza: Canadá y China renuevan su amistad

Tras romper con Estados Unidos, Canadá acordó reducir su arancel del 100% sobre los coches eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos para los productos agrícolas canadienses, según declaró el viernes el primer ministro Mark Carney.

Carney hizo el anuncio tras dos días de reuniones con líderes chinos. Indicó que se establecería un límite anual inicial de 49.000 vehículos para las exportaciones chinas de vehículos eléctricos a Canadá, que aumentaría a unos 70.000 en cinco años.

China reducirá su arancel total sobre las semillas de canola, un importante producto de exportación canadiense, del 84% a aproximadamente el 15%, declaró a la prensa.

"Han sido dos días históricos y productivos", declaró Carney, hablando al aire libre, con un pabellón tradicional y un estanque helado como telón de fondo en un parque de Pekín.

"Tenemos que comprender las diferencias entre Canadá y otros países, y centrar nuestros esfuerzos en colaborar en lo que coincida", consideró.

El bendito tema de los aranceles

Canadá siguió los pasos de Estados Unidos al imponer aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos (VE) procedentes de China y del 25 % al acero y el aluminio durante el mandato del ex primer ministro Justin Trudeau, predecesor de Carney.

China respondió imponiendo aranceles del 100 % al aceite y la harina de canola canadienses, y del 25 % a la carne de cerdo y los mariscos.

Añadió un arancel del 75,8 % a las semillas de canola en agosto pasado.

En conjunto, los impuestos a la importación cerraron el mercado chino a la canola canadiense, según declaró un grupo del sector.

En general, las importaciones chinas desde Canadá cayeron un 10,4 % el año pasado, hasta los 41.700 millones de dólares, según datos comerciales chinos.

Carney intentó responder a las preocupaciones de los fabricantes y trabajadores del sector automotor canadienses afirmando que el límite inicial a las importaciones de VE chinos era de aproximadamente el 3 % de los 1,8 millones de vehículos que se venden anualmente en Canadá y que, a cambio, se espera que China comience a invertir en la industria automotriz canadiense en un plazo de tres años.

Más de la mitad de los vehículos eléctricos chinos exportados a Canadá tendrían un precio de importación inferior a 35.000 dólares canadienses (25.000 dólares) en cinco años, afirmó, lo que los haría accesibles a los consumidores.

"Estamos construyendo una nueva parte de nuestra industria automotriz, fabricando los autos del futuro en colaboración, ofreciendo autos asequibles a los canadienses en un momento en que la asequibilidad es una prioridad, y haciéndolo a una escala que permita una transición fluida en el sector", afirmó.