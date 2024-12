La colza: de cenicienta a princesa en la zafra de invierno, con las oleaginosas llegando primeras al disco

WhatsApp Image 2024-12-05 at 18.43.23 (2).jpeg

Al comienzo de la carrera, algunas empresas agrícolas mantuvieron la colza por su papel en las rotaciones, con limitadas expectativas de alcanzar márgenes positivos.

Las oleaginosas cierran un buen ciclo

A fines de octubre el presidente de la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores (AAD), Enrique Oyarzabal, manifestaba su confianza en la resiliencia del cultivo: “Yo no soy tan pesimista; a quien tenga colza bien hecha, con el número de plantas correcto por hectáreas, no le va a ir tan mal”. Y así fue.

Las oleaginosas cierran un buen ciclo. La cosecha de colza y camelina, así como la de carinata, están prácticamente completadas con un resultado positivo en buena parte derivado del buen precio de los aceites ya sea para el consumo humano o de combustible de aviones, que es el destino en parte de las oleaginosas de invierno.

Incluso el mejor resultado esperado fue el de las 7.000 hectáreas de carinata, cultivo de ciclo más largo, que tenía una intención de siembra inicial de 10.000 has, pero que por razones climáticas no pudo concretar la intención.

Los primeros rendimientos de las siembras de abril y mayo lograron más de 2.000 kilos con superficies importantes en 2.600 kilos, y se está esperando el rendimiento de los ciclos más largos.

“Muchas ventas se hicieron arriba de los US$ 500 por tonelada y los productores están muy contentos con el cultivo. Además hay híbridos nuevos que acortan mucho el ciclo. Estamos muy entusiasmados y creemos que el próximo otoño se sembrarán 20.000 hectáreas. Los programas de sustentabilidad no son difíciles de cumplir”, explicó el responsable de Nuseed, Pablo Uteda.

WhatsApp Image 2024-12-05 at 18.43.23.jpeg

Como contrapartida, la cebada y el trigo arrojan rendimientos correctos, pero con calidad por debajo de lo esperado en cebada al menos y precios muy moderados. De modo que en esta zafra las oleaginosas de invierno confirman un rediseño hacia una agricultura de invierno más diversa.

En la lógica de márgenes el segundo lugar se lo lleva la colza que también padeció los problemas climáticos y que tiene un precio menor al de carinata, que no era demasiado atrayente en el otoño.

Esa situación y la alternancia de lluvias y helada provocaron una baja importante del área sembrada que cayó 35% a 120 mil hectáreas.

En general se lograron rendimientos en el eje del promedio histórico de 1.700 kilos por hectárea para completar una cosecha de alrededor de 200 mil toneladas a nivel nacional.

1661985752208.webp Cosecha de colza en Uruguay. Juan Samuelle

Más que el rendimiento, lo que mejora la ecuación es la suba de precios que pasaron de los US$ 400 a US$ 510 por tonelada en seis meses, situándose 20% por encima del valor presupuestado previo a la siembra para cerrar la zafra apenas por debajo de su pico, esta semana en el eje de US$ 490 por tonelada.

Con un avance de cosecha de 85% del área, el 75% de la cosecha estaba vendida esta semana y más de la mitad de ese volumen captó precios de US$ 500 por tonelada o más, según la exportadora Cargill.

En Copagran fue la sorpresa de este invierno, con un rendimiento promedio de 2.000 kilos por hectárea y sin problemas de calidad. “La colza va a cerrar con mejor margen de lo esperado”, señaló Alejandro Solsona, presidente de la cooperativa en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Para Juan Foderé, director de Fadisol, “claramente se nota que ha sido una cosecha con mejores rendimientos a los esperados, estimábamos 1.400 a 1.500 kilos y va a estar sobre 1.700 kilos, y el mercado ha dado una satisfacción con los valores”.

Nicolás Martínez, director de Agromotora Flores, dijo que la colza se sembró “más que nada para respetar rotaciones” por las perspectivas poco favorables que ofrecía: “Al cultivo en sí se le tenía poca fe”.

Con la cosecha completada “se termina dando que con un setiembre muy a favor se lo vio muy cómodo al cultivo y resulta en un número interesante, acompañado de las subas de precios con valores en el entorno de US$ 500”, señaló Martínez.

Los márgenes no son “espectaculares”, pero sí positivos “y quizás la colza sale bien parada respecto a trigo y cebada que van a tener números muy finos, con menores rendimientos y precios que no acompañan”.

El rinde promedio para las chacras de colza en Agromotora Flores fue de 1.500 kilos por hectárea, “usando un paquete tecnológico bastante austero” con el que no se aspira a obtener 2.500 kg/ha, sino optando por un costo comparable al de un puente verde.

Es que “la diferencia entre aplicar todo el paquete respecto a una colza con menos tecnología no es sustantiva” porque sigue siendo errático y difícil obtener altos rendimientos, apuntó.

WhatsApp Image 2024-12-05 at 18.43.23 (1).jpeg

La importancia en los sistemas

Martínez destacó el papel de la colza en las rotaciones y sostuvo que la secuencia colza-soja “va a ser muy interesante” porque por la fecha temprana de cosecha de la oleaginosa “el 80% de los rastrojos de colza están sembrados ya con soja y logrados, la mayoría con un par de lluvia arriba”. La colza es el mejor antecedente para la soja de segunda, lo que se traduce en una mejora del rendimiento de la soja que generalmente se ubica entre 10% y 15% por encima del resultado luego de un cultivo de trigo o cebada.

La rotación también permite diversificar herbicidas y principios activos, controlar algún raigrás resistente, e incluso en la fecha de trilla hay una optimización logística en el uso de maquinaria.

El principal destino para la colza es Europa. En 2023 el 75% de las 260 mil toneladas exportadas fueron a Francia, Reino Unido y Alemania. Europa es un gran consumidor. Uruguay cumple con los requisitos de trazabilidad y la colocación es fluida.

A nivel local el cliente es Alcoholes del Uruguay (ALUR); el cultivo forma parte del mix de materias primas que utiliza para la producción de biocombustibles.

ALUR ya ha recibido aproximadamente un 90% de las 28 mil a 30 mil toneladas que se tenía como meta, desde chacras que tuvieron rendimientos promedio de entre 1.400 y 1.500 kilos por hectárea.

La colza es un insumo para aceites de consumo humano, biocombustibles y harina para raciones. Y no solo para el ganado.

Fadisol va por su tercer año como proveedor de colza como alimento para salmones de criadero en Chile. “El 100% de la producción va para Chile, para granjas de salmones, como ración para los peces en los criaderos mediante un acuerdo que tenemos hace tres años con una empresa”, comentó Juan Foderé, titular de Fadisol.

WhatsApp Image 2024-12-05 at 18.43.23 (3).jpeg

Cosecha mundial floja y precios firmes

La colza comenzó el año cotizando a US$ 440 por tonelada en el mercado europeo y US$ 375 por tonelada en Uruguay. Desde entonces subió significativamente de precio y cambió la cuenta para los productores. Actualmente cotiza a US$ 560 por tonelada en Europa y entre US$ 490 y US$ 500 en Uruguay, donde llegó a picos de US$ 512 en noviembre.

La floja cosecha 2024 en los países europeos y una caída de 8% en la producción de Australia fueron factores que se sumaron a los incrementos de precios de los aceites que llegaron a los máximos niveles en dos años.

Para el próximo año se espera un repunte de las cosechas de colza y girasol en la Unión Europea.

La consultora Strategie Grains proyecta que la cosecha será de 18,7 millones de toneladas, un 12% más que en 2024, cuando se registró el nivel más bajo en cuatro años, con 16,7 millones.

En Canadá, el otro gran productor mundial, la cosecha de 2024 se estima en 19 millones de toneladas, 1% menos que el año anterior según el Consejo Internacional de Granos (IGC).

Para 2025, con precios atractivos, se espera que la superficie de colza aumente 4% en la Unión Europea y que crezca entre 3% y 8% en Australia, Canadá, India y Estados Unidos, mientras que en Rusia se espera que disminuya.

En su última estimación, el IGC ha pronosticado que la superficie mundial de colza para la temporada de comercialización 2025/26 será de 44,1 millones de hectáreas.

Esto se traduce en un aumento del 1,4% en comparación con la temporada actual y sería la mayor superficie de colza registrada.

En Uruguay el próximo invierno se podría recuperar superficie de colza luego de dos años a la baja que sucedieron al pico de siembra de 348 mil hectáreas en la zafra 2021/22 que produjo casi 600 mil toneladas.

WhatsApp Image 2024-10-16 at 13.31.14 (2).jpeg Camelina, cultivo caracterizado por ser sustentable. Foto: LDC

El debut de la camelina

En las oleaginosas de invierno este año se produjo el debut de un tercer cultivo, la camelina.

Este cultivo, que como la carinata se destina a combustible no fósil para aviones, arrancó su actividad comercial con una siembra de 4.400 hectáreas por parte de Louis Dreyfus Company (LDC).

Caracterizado por un ciclo corto, ya el 70% fue cosechado con rindes que, en general están en el rango esperado de 1.000 a 1.100 kilos por hectárea.

“Dado que fue el primer año hay una dispersión de resultados importante, con chacras que se ubicaron entre 1.300 y 1.400 kg/ha con lo cual el promedio nos pone en carrera”, explicó Mario Sampaolesi, Head de Cereales y Oleaginosas de LDC que evaluó como algo demorado el avance de zafra por el clima.

Quedan 1.000 hectáreas por levantar lo que estaría terminado al 15 de diciembre. “Venimos aprendiendo de la mano del productor y recibiendo la mercadería en la zona de Montevideo; el próximo paso va a ser poder moler esta semilla en Uruguay lo que será un nuevo hito también de Dreyfus en Uruguay, llevando adelante una molienda a fazón con Cousa en los próximos meses”, indicó Sampaolesi.

De esa forma el aceite se exporta mientras que el mercado interno se abaste de los subproductos como harina en pellets. “Mientras estamos cosechando y haciendo el seguimiento de los lotes también estamos trabajando para certificar la auditoría de sustentabilidad, porque dentro de sus particularidades y estrategias, la camelina debe ser un producto sustentable y que va a salir con certificación”, concluyó.