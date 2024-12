Así marcha la exportación en los tres grandes motores del agro

Entre los tres rubros explican el 46% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 11.908 millones: un 20% corresponde a la participación de la celulosa, un 16% a la de la carne bovina y un 10% a la soja.

Concentrado de bebidas, US$ 750 millones, +8% y 6%.

Productos lácteos, US$ 739 millones, -1% y 6%.

Arroz, US$ 517 millones, -9% y 4%.

Vehículos, US$ 445 millones, +30% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 407 millones, -4% y 3%.

Madera y productos de madera, US$ 394 millones, -7% y 3%.

Trigo, US$ 309 millones, +58% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2024, variación comparando con 2023 y participación en los ingresos totales.

El podio en noviembre: carne bovina, celulosa y lácteos

Lo que pasó en noviembre 2024 el podio tiene cambios: por carne bovina ingresaron US$ 212 millones, por celulosa US$ 179 millones y por productos lácteos US$ 81 millones.

En el undécimo mes del año, comparando con noviembre de 2023, en carne bovina la facturación por lo exportado cayó 12%, la de celulosa creció 3% y la de productos lácteos aumentó 12%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, la carne bovina explica el 21%, la celulosa el 18% y los productos lácteos el 8%.

China lidera entre los mercados

China, con US$ 2.949 millones acumulados en el lapso enero-noviembre y una participación del 25% en el total (US$ 11.908 millones) lideró entre los destinos generadores de divisas, con un crecimiento de 28% con relación al monto de ese período de 2023.

Le sigue Brasil, con US$ 2.107 millones, una participación de 18% y un crecimiento de 5%.

En tercer lugar aparece la Unión Europea, con US$ 1.648 millones, 14% de participación y sin variación en el monto relacionado con el año pasado.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 1.079 millones, 9% de participación y un crecimiento de 39%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 633 millones, 5% de participación y un ascenso de 19%.

Cuadro.jpg

El contexto que observó Uruguay XXI

En noviembre de 2024 las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron los US$ 1.025 millones y marcaron un aumento interanual de 5%.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de carne bovina, celulosa y productos lácteos.

En el acumulado del año las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 11.908 millones, con un incremento interanual de 14%.