Mercado ganadero: el precio de los novillos gordos acumula una suba de US$ 0,50 en lo que va del año

Por un novillo especial bien completo, arriba de 270 kilos de carcasa, los valores van de US$ 4,50 a US$ 4,60 por kilo, con algún lote puntual por encima.

En el caso de la vaca bien completa, de carcasa pesada, la punta ronda los US$ 4,30 a US$ 4,35. El abanico de precios por calidad en vacas es más amplio.

La demanda es sólida desde el abasto para vaquillonas y en los negocios por novillos livianos los frigoríficos compiten con los corrales.

Los valores por novillo para abasto rondan los US$ 4,40 a US$ 4,45 el kilo.

Las entradas se sitúan en una semana y en alguna planta se han estirado hasta 10 días.

WhatsApp Image 2025-03-21 at 16.59.40 (4).jpeg

Cambio de tendencia en la faena de vacunos

Abunda el pasto, pero no la oferta. Con estos valores, los productores que tienen ganados prontos los venden y quienes no, les siguen sumando kilos.

No hay volumen importante de ganado, pero en la última semana fue suficiente para cortar la racha de cuatro semanas consecutivas de ajuste de la faena, que aumentó 20% frente a la semana anterior a 45.803 cabezas.

El mercado sigue “muy firme en todas categorías”, comentó Pablo Sánchez, integrante de escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

WhatsApp Image 2025-03-21 at 16.59.40 (1).jpeg

El precio de la carne

La solidez se sostiene en un precio de exportación para carne vacuna que acumula una suba anual de 16%.

El promedio es de US$ 4.712 por tonelada de carne bovina en 2025.

En la última semana se situó en US$ 4.634 y en US$ 4.782 para los últimos 30 días, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Estados Unidos se consolida como principal destino en lo que va del mes y del año. China, en plena ebullición de guerra arancelaria, ha registrado una mejora en los valores por la carne vacuna.

WhatsApp Image 2025-03-21 at 16.59.40 (3).jpeg

Lanares, buen precio y poca oferta

En ovinos hay poca oferta de animales para faena. La colocación es fluida y se sostiene una meseta de valores, con los corderos y borregos sobre US$ 4,30 por kilo, la oveja US$ 3,55 y los capones en torno a US$ 3,62.

“Hoy se vende todo”, apuntó Sánchez.

El destaque se lo lleva el salto en el precio de exportación para la carne ovina, que si bien se manejan escasos volúmenes semanales y la volatilidad en el promedio es mayor, por segunda vez en el año -después de un pico en enero- la tonelada superó los US$ 6.000. Fueron US$ 6.126 por tonelada, con una participación muy destacada de Israel como destino.

Esta oferta menguada y menor cantidad de plantas operativas se reflejan en una faena floja, de 9.822 ovinos, un 10,5% superior al de la semana anterior pero asimismo de los más bajos del año. La actividad estuvo concentrada en los frigoríficos San Jacinto y Las Piedras, con una participación de 96% sobre la faena total de lanares.

WhatsApp Image 2025-03-21 at 16.59.40.jpeg

Flechas verdes en la reposición

En el mercado de reposición también se mantiene la tendencia alcista, con el ternero promediando arriba de US$ 3 por kilo.

La exportación en pie sigue pisando muy fuerte para novillo, ternero entero y algún ganado preñado. Uno de los focos de esta semana estuvo puesto en Turquía, uno de los principales compradores globales de ganado vivo. Se registró un desplome de la lira turca en su mayor baja semanal en casi dos años, tras el arresto de una figura de la oposición. Un operador local consultado dijo que el tema genera preocupación, dada la relevancia y firmeza de ese destino para el ganado en pie de Uruguay.

En el remate de Lote 21 esta semana los teneros promediaron US$ 3,06, una suba de 4% frente al remate anterior y el promedio al bulto fue de US$ 560, un precio destacado.

Los terneros livianos dieron un paso atrás, y se fortalecieron los valores para los de más de 140 kilos. El máximo llegó a ser de US$ 3,90 para terneros de entre 141 y 180 kilos.

Fue relevante la suba para piezas de cría, de 5,8%, a US$ 510 y para vientres preñados una mejora de 4,4% a US$ 809.