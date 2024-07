Mercado ganadero marcha al ritmo de una fuerte escasez de vacunos bien terminados

Aunque hubo un ajuste semanal, aún así el volumen fue 22% superior al registrado en la misma semana del año pasado.

Persisten ciertas dudas sobre si la industria podrá sostener el nivel de actividad por encima de las 40.000 cabezas en las próximas semanas.

“La meta es llegar a la faena de agosto con estos volúmenes, que sería muy importante”, dijo De Freitas.

El mes próximo se abre una nueva ventana de faena para cuota 481, momento en que los frigoríficos suelen salir del mercado spot y ponen un paño frío sobre el precio de los ganados.

imex 29 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Precio de la tonelada de carne vacuna dio un salto

No hay señales fuertes desde el exterior para la carne vacuna que convaliden mayores variaciones de precios. Si bien la semana pasada dio un salto el precio de exportación hasta US$ 4.365 por tonelada, el promedio de los últimos 30 días fue de US$ 4.036 y en lo que va del año US$ 4.069, una caída interanual de 7,4%, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

China sigue flojo en precio y Estados Unidos muy firme.

Operadores de mercado esperan que se prolongue esa tónica en la segunda mitad del año.

mercados carne vacuna - mensual en US$.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

La oferta de reposición ha disminuido de forma marcada. La demanda mantiene la cautela, con una relación flaco/gordo que se ha “saneado” en línea con el promedio histórico “donde el mercado funciona mejor”, informó de Freitas.

El afloje de las lluvias y condiciones más secas han permitido reactivar un mercado que “estaba un poco trancado”, comentó el consignatario. La referencia para el ternero ronda los US$ 2,54.

La salida de ganado en pie ha sido un elemento clave en lo que va de 2024, con 130 mil vacunos exportados, el primer semestre con mayor actividad de los últimos seis años. La novedad de esta semana fue la primera exportación de ganado Hereford certificado hacia Turquía.

0000140565.webp Corderos gordos, prontos para embarque hacia el frigorífico.

Mercado en el rubro ovino

Los lanares siguen firmes en precio, con muy poca oferta - propio de la época- además del impacto que generaron los excesos de lluvias de abril y mayo. Hay pocos negocios. Las referencias se ubican sobre US$ 3,78 para el cordero, US$ 2,98 los capones y US$ 2,93 las ovejas.

La semana pasada se faenaron 8.999 ovinos, 11% menos que la semana anterior. Junio cerró con 49.412 cabezas, una caída interanual de 20%. Casi la mitad fueron corderos.

En el primer semestre del año Uruguay exportó 8.563 toneladas de carne ovina a un promedio de US$ 3.678. Se trata de un descenso de 37% en volumen frente al mismo periodo de 2023 y una baja de 5,4% en el valor promedio de la tonelada exportada.