Precio del ganado gordo: frigoríficos buscan ponerle un techo a la suba tras alcanzar los US$ 4 por kilo

Cambió la tónica del mercado de hacienda a faena esta semana : los frigoríficos pusieron un freno a la suba de precios por el ganado gordo cuando se empezó a generalizar un valor de US$ 4 por kilo para el novillo especial . La semana cierra con mayor dificultad para conseguir esos valores de punta, con plantas ya faenando animales de corral con destino a cuota 481.

El rango de precios para el novillo especial va de US$ 3,90 hasta US$ 3,95 con intención de baja de unos cinco a diez centavos.

El rango para vaca gorda va desde US$ 3,55 hasta US$ 3,70 el kilo.

La mayor presión bajista es sobre las categorías de menor terminación, comentó Christopher Brown, director de Agro Oriental.

Con valores que aún siguen siendo destacados, la colocación se va dando de forma fluida. "Los productores van vendiendo los ganados que están preparados, siguen siendo valores buenos", dijo.

El menor volumen de faenas se suma a ese mayor protagonismo de los corrales -propios y de terceros- para dar mayor margen de maniobra a la industria frigorífica.

faena vacunos 15 07.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Faena vacuna, la menor desde inicios de año

La semana pasada se registró la menor faena desde principios de año con 33.495 vacunos, 20% abajo de un año atrás. En lo que va de julio la actividad se retrajo 11% respecto al mismo mes del año pasado.

Operadores consultados consideran que posteriormente a la faena cuota, y alentado por la mínima oferta de pasto, el mercado recobrará firmeza.

En el mercado internacional aparece alguna señal positiva para la carne vacuna.

En las últimas dos semanas China mostró una leve mejora de precios, en un mercado gobernado por la presión bajista ejercida por una oferta exorbitante del Mercosur.

Una demanda adicional propia del verano boreal favorece el movimiento de stocks y explica en parte el tono más alegre de valores de los últimos días.

La abundante producción de carne de Brasil y Australia podría retraerse en el largo plazo. "Da cierta expectativa de que el panorama podría llegar a cambiar si la oferta se ajusta", dijo Juan Lema, director de Agromeals.

precio export 17 07.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Precio de exportación dio un salto

El precio de exportación de la carne vacuna dio un salto la semana pasada a US$ 4.695 por tonelada, el promedio más alto del año de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) este miércoles.

La suba impulsó el promedio de los últimos 30 días desde US$ 4.029 a US$ 4.158 por tonelada, apenas 3,5% por debajo de la misma semana del año pasado.

En reposición el mercado se comporta en forma selectiva. La oferta ha mermado pero la demanda sigue activa. Esa tónica se vio en el remate virtual de Lote 21 esta semana, con 93% de colocación y firmeza en los valores.

Los terneros generales promediaron US$ 2,53 por kilo, 1,4% arriba del remate anterior y US$ 460 por bulto. Operó la exportación en pie para terneros enteros.

ternero Lote 21 jul 24.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

El mercado de la carne ovina

Por lanares, hay interés de compra de la industria y muy poca oferta que sigue dando firmeza a los precios. Los corderos cotizan en el eje de US$ 3,81 por kilo, los capones en torno a US$ 3 y las ovejas en US$ 2,96 promedio.

La faena de lanares casi se duplicó en la última semana, con 12.440 animales. En lo que va del año van faenados 441.426 cabezas, cifra 40% inferior a la de mismo periodo del año pasado.

La tonelada exportada de carne ovina alcanzó su tercera semana arriba de los US$ 4 mil y tocó los US$ 4.360 por tonelada. El promedio en los últimos 30 días móviles fue de US$ 4.046.