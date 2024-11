Qué dijo Alfredo Fratti sobre la posibilidad de ser ministro de Ganadería de Yamandú Orsi

En una entrevista con VTV Noticias, Fratti aseguró que, por el momento, es senador electo, pero que si es designado o no "dependerá del dedo del presidente".

"Lo que pasa que a esta altura, después de diez años en el Instituto Nacional de Carnes (INAC), en la Comisión de Ganadería (de Diputados) y ahora integrante del Senado... Si el presidente entiende que nos precisa, creo que no hay mucha vuelta ", respondió.

Fratti es oriundo de Cerro Largo, es veterinario y está vinculado al ámbito rural desde sus inicios.

En la entrevista, el diputado electo en la pasada elección fue crítico con la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou en materia agropecuaria. Aseguró que "de campero" el gobierno de Lacalle Pou solo "tiene el eslogan".

"Una cosa es hablar y otra hacer. Tengo amigos del agro y del Partido Nacional, en esta etapa final les he preguntado cuál es la medida... Porque hay alguno que decía 'tenemos un gobierno campero'. ¿Cuál es la medida que este gobierno tomó hacia el sector agropecuario? Y no me pudieron responder, yo tampoco la sé. Creo que ninguna", aseguró.

Luego sostuvo que la intención del gobierno de firmar un tratado de libre comercio (TLC) con China es "como Alicia en el país de las maravillas".

El gabinete de Yamandú Orsi

El presidente electo ha dicho que nombrará a su gabinete en los próximos quince o veinte días y que su intención es hacerlo de una vez o a lo sumo en dos etapas.

Hasta el momento, los nombres confirmados son los de Gabriel Oddone para el Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Sánchez para la Secretaría de Presidencia y el de Jorge Díaz para la Prosecretaría de Presidencia, al menos hasta que se concrete la creación de un Ministerio de Justicia.