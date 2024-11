Récord del año en faena y precio de exportación de la carne vacuna al alza afirman al novillo arriba de US$ 4

Noviembre cierra con mucha faena , con el novillo en su mejor valor desde junio de 2023, con máximo anual en el precio de exportación de la carne vacuna , lluvias intermitentes y un empuje forrajero que no se veía en mucho tiempo.

La oferta crece, pero a menor ritmo que lo habitual en esta época del año. Y la industria mantiene un buen nivel de compras.

La faena de la semana pasada fue la más alta del 2024 una vez concluida la ventana de cuota y refleja esa avidez industrial y la demanda por ganados de pasto.

Novillos, vacas y vaquillonas

La media de los negocios se da entre US$ 4,05 y US$ 4,10 por kilo para el novillo especial con lotes puntuales de volumen encima de esas referencias. Hay otras plantas sobre los US$ 4.

Las vacas van de US$ 3,80 a US$ 3,85 el kilo y algún centavo arriba por algún ganado excepcional.

La vaquillona ronda los US$ 3,95 por kilo.

Con el paro sorpresivo de la Federación Obrera de la Industria Cárnica y Afines (FOICA), alguna planta quedó con ganados dentro y sin faenar hasta el sábado o lunes. Otras sí trabajaron, pero a menor ritmo. Y se corrieron varias cargas.

Arriba de los US$ 5.000

El precio de exportación de la carne vacuna también tocó un máximo anual la semana pasada, con US$ 5.125 por tonelada peso canal y el promedio móvil de 30 días quedó en US$ 4.776 por tonelada, 17% más que un año atrás.

Una novedad importante de la última semana fue la aparición del gusano barrenador al sur de México, que trajo aparejada la suspensión temporal de Estados Unidos a la importación de ganado desde su país vecino.

De mantenerse esta prohibición, significaría una menor oferta estadounidense de ganado de engorde en un momento de aguda escasez y posiblemente pueda impulsar aún más los precios para la carne vacuna.

En el plano local, en la medida que el tiempo siga acompañando y la demanda se sostenga, operadores estiman que se mantendrá la firmeza del mercado.

La reposición va a tono con el gordo y con el clima. Hay mucho pasto y mucha demanda, con la exportación firme que compite con el ganado que va para los corrales y marca un piso en valores.

Tanto en Plaza Rural como en Pantalla Uruguay hubo subas generalizadas y buena colocación.

En Plaza Rural el ternero subió cuatro centavos frente al remate anterior a US$ 2,63.

Y en Pantalla Uruguay la categoría promedio US$ 2,61, un centavo arriba del remate anterior.

Si se compara la disponibilidad promedio de forraje de los últimos cuatro inicios de primavera (setiembre y octubre), la primavera 2024 es el mejor inicio desde 2020.

“Aprovechar esta coyuntura parece una gran oportunidad”, dijo el Instituto Plan Agropecuario en su último reporte RING.

Rubro ovino

También para lanares las flechas son verdes, con firmeza destacada en plena zafra.

La demanda se concentra en corderos, que cotizan en el eje de US$ 4,15 el kilo, marcando un máximo desde noviembre de 2022. Los capones rondan los US$ 3,93 el kilo y la oveja US$ 3,35.

La faena ovina fue la más alta del año, con 31.327 cabezas, un 16,5% arriba de la semana anterior, pero todavía por debajo de la registrada en la misma época del año pasado.

El precio de exportación de la carne ovina bajó en la última semana frente a la anterior, pero aún se mantuvo en un destacado US$ 4.549 por tonelada. En el acumulado anual promedia US$ 3.946, una mejora de 2,2% respecto a los US$ 3.861 de mismo periodo de 2023.