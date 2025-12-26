Se despide el año del rebote en el rubro ovino y el anhelo de los productores es que se sostenga

En 2025 se dio un combo alcista en el rubro ovino : precios récord para el cordero y para el precio de exportación de la carne ovina, con una faena que en las últimas cuatro semanas se situó arriba de las 40 mil cabezas.

El cordero cierra el año con un valor 32% superior al de un año atrás –US$ 1,30 por kilo por encima– y con un precio de exportación que cerrará el 2025 con una escalada de 44%.

Más allá del ajuste de valores que se vio en las últimas semanas, asociado a un incremento marcado en la oferta, se ha dado “una demanda sostenida para todas las categorías, cosa que en muchos años no pasaba, sobre todo las categorías adultas de carcasas pesadas: ovejas, capón. Se dificultaba mucho poder mandar a faena, sobre todo en diciembre en esas categorías pesadas. Este año eso no pasó, hubo una buena dinámica para todas las categorías”, comentó Diego Arrospide, de Escritorio Arrospide.

Hubo plantas que en algún momento tuvieron que faenar exclusivamente lanares y eso dinamizó bastante las entradas.

En diciembre, hasta el 20, alcanzan los 130.448 ovinos faenados, 59% por encima del volumen registrado en mismo periodo de 2024.

En el acumulado anual se llevan industrializadas 823.452 cabezas, 8,7% menos que el año pasado, con un repunte notable de la actividad en el tercer trimestre.

Sobre el cierre de este año ya hay algunas plantas planificando las faenas de enero.

“Uno de los buenos indicadores que tuvimos es que se redujo la faena de ovejas. Creo que es una señal de las buenas perspectivas que está teniendo de nuevo el lanar”, enfatizó el consignatario.

Este año se llevan faenadas 72 mil ovejas menos que en 2024, un descenso de 24% respecto al año anterior, posible indicio de retención de vientres en un contexto de alta demanda y precios históricamente altos de la lana y la carne ovina.

Exportación de carne ovina: por las nubes

De hecho, en los últimos 30 días móviles se exportaron 1.877 toneladas de carne ovina a un precio promedio extraordinariamente alto de US$ 7.377 por tonelada, el máximo del que hay registro.

El precio de exportación para 30 días lleva dos semanas por arriba de US$ 7.200 por tonelada y en el acumulado de 2025 se sitúa en US$ 5.734 por tonelada, una escalada de 44% respecto al valor de 2024 (US$ 3.973). Brasil, Israel, la Unión Europea y países de Medio Oriente han traccionado la demanda.

El último dato del índice FAO muestra que la carne ovina es la que más ha subido en el último año, 31%, con un salto en noviembre asociado a una sólida demanda mundial de importaciones.

Un nuevo viento para los productores de lanares

Para la carne ovina el año cierra “de muy buena forma, generando buenas luces para adelante. Parece haber nuevo viento para lanar, esperemos que eso se confirme en el próximo año”, destacó Arrospide.

El contexto

En los 11 meses iniciales de 2025 los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino fueron 3,3% mayores a las de enero-noviembre de 2024, alcanzando los US$ 214,7 millones, según actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).