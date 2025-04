Semana de ajuste moderado para los granos con la atención de la soja puesta en Brasil

Granos: por soja las referencias para Uruguay estuvieron en US$ 370 durante la semana.

Los precios de los granos en Chicago cerraron la semana con ajustes moderados tras una semana de menor volatilidad, con la soja en el eje de US$ 370 por tonelada en Uruguay , mientras que la colza ganó terreno en el mercado europeo impulsada doblemente por la demanda y por el debilitamiento del dólar.

La soja cerró el jueves la semana corta de Pascua a US$ 384,98 en la posición julio de la Bolsa de Chicago, con un ajuste semanal de 0,5%.

Las referencias para Uruguay estuvieron en US$ 370 durante la semana –un precio al que se activan las ventas, aún escasas de la soja de la próxima cosecha– y el jueves se situaron en US$ 366 por tonelada .

Brasil está concentrando los negocios en soja por estacionalidad y como consecuencia del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, que no está haciendo negocios en el mercado estadounidense.

La soja de Brasil tuvo una nueva semana de firme demanda y primas que mantuvieron una curva positiva respecto a Chicago. El ajuste de los precios en los puertos brasileños fue de 0,17%, menor que en Estados Unidos.

En el último mes las cotizaciones de soja en Chicago subieron 1,8% y en Brasil 2%.

Con las nuevas compras en Brasil en las últimas semanas “China ya tiene comprometido al menos el 70% de un programa para la zafra 24/25 de 110 millones de toneladas”, afirmó Felipe Jordy, gerente de inteligencia y estrategia de Biond Agro en Globo Rural.

La fuerte concentración de la demanda en Brasil podría reducirse si se produce una disminución de la tensión geopolítica o un reposicionamiento de la oferta global, advirtió.

Ante este intenso movimiento la disponibilidad de barcos para embarcar soja en Brasil es 20% superior al promedio de los últimos cinco años.

En Uruguay se hicieron esta semana las primeras pruebas de cara a la cosecha de soja con rendimientos de hasta 3.000 kilos por hectárea en cultivos de ADP y Soriano.

A partir del lunes comenzarán las labores de cosecha de soja que se generalizarán en los últimos días de abril y se concentrarán en mayo.

Se mantiene la expectativa de una producción récord de 3,4 a 3,5 millones de toneladas, que desafía la logística en la etapa más intensa del año para la agricultura con la cosecha de verano y la siembra de invierno.

Se prepara la zafra de cultivos invierno

La colza cerró la semana al alza en Europa por la suba de US$ 5 por tonelada en el precio del grano en el mercado Matif de París, a lo que se suma la corrección en el tipo de cambio por la suba del euro frente al dólar para un cierre semanal de US$ 545 por tonelada y referencias de US$ 480 por tonelada de colza para Uruguay.

Para la carinata, que copia la cotización del Matif europeo, el precio de es US$ 545 para Uruguay.

En un panorama positivo para la siembra de invierno por los perfiles de agua en el suelo la carinata podría alcanzar un área de siembra de 30 mil hectáreas y la colza al menos 200 mil, el doble que el año pasado.

El ritmo de la cosecha de verano será fundamental para confirmar esta intención dentro de las fechas de siembra adecuadas, en mayo.

La tendencia del área de invierno es al alza, con el mayor crecimiento en la colza luego de una zafra 2023/2024 que tuvo 307 mil hectáreas de trigo, 238 mil de cebada y 100 mil de colza.

En un inicio de siembra que se presenta favorable, los cultivos de invierno seguirán presionados por los bajos precios, con márgenes de equilibrio que se encuentran sobre los 4.500 kilos por hectárea para trigo y cebada y 1.800 kg/ha para colza.

“En esta situación de precios y en un mercado inestable, convulsionado, si esta fuera la realidad necesitamos esos rendimientos”, afirmó Nazar Rodríguez, coordinador agrícola ganadero de Fucrea.

El trigo en Chicago cerró la semana con una baja de 1,3% en la cotización de la posición diciembre que ajustó de US$ 222,5 a US$ 219,7 por tonelada.

Las mejoras en las condiciones de los cultivos de Europa y el Mar Negro presionaron el mercado a la baja mientras sigue habiendo dudas por el clima sobre los cultivos de Estados Unidos, que siguen presentando déficit de humedad.

En Argentina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que el trigo y la cebada alcanzarán un área récord este invierno. El trigo tendrá un crecimiento del 6,3% en el área sembrada, a 6,7 millones de hectáreas y con una producción estimada de 20,5 millones de toneladas (+10,2%).

En tanto, la cebada mantendrá la superficie en 1,3 millones de hectáreas, con una cosecha de 5,1 millones de toneladas, un 2% más que el ciclo anterior.

El precio del arroz se estabiliza

El avance de la cosecha de arroz se vio ralentizado en la última semana por las lluvias.

Se alcanzó el 61% del área sembrada, dos puntos menos que el año pasado.

En las zonas cosechadas se mantienen los rendimientos por encima de la media de los últimos años que ya eran muy buenos, sobre 9.000 kilos por hectárea.

Los productores esperan una zafra récord en volumen, sobre los 1,65 millones de toneladas.

En Brasil el precio del arroz parece encontrar piso y estabilizarse sobre los US$ 13 por bolsa, el menor valor en tres años luego de que el mercado absorbiera el retorno de India, principal exportador mundial, al mercado tras casi dos años de ausencia.