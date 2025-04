Primeras cosechas de soja en una campaña que pinta para ser histórica: agricultores esperan un volumen récord

"Recién va un 5% del área cosechada, por lo tanto no da para conclusiones importantes, pero se pudo comenzar y eso es importante", añadió.

La soja es el cultivo más extendido en el área nacional de chacra y uno de los principales generadores de ingresos de divisas por la exportaciones de bienes : en 2024, con base en datos de Uruguay XXI, ingresaron US$ 1.199 millones -casi el 10% del total (US$ 12.845 millones) y eso solo lo superaron celulosa y carne vacuna- y fue el segundo mejor registro en los últimos 10 años.

Con base en un relevamiento realizado por El Observador al inicio de esta semana, este año se espera una cosecha de soja que supere sin dificultades los tres millones de toneladas, con el récord de 3,2 millones de 2017 en la mira e incluso no pocos sostienen que puede alcanzar los 3,5 millones de toneladas.

El área ocupada en 2024/2025 por los agricultores fue estimada por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en 1.263.217 hectáreas.

La buena noticia, una cosecha tan grande, trae de la mano una dificultad: no se ha vendido mucho en forma anticipada y se visualiza una presión al sistema logístico que considera la cosecha, traslado y depósito del grano, más sus embarques.

El productor, admitió una de las fuentes, está preocupado por el precio de la soja, también lo inquieta que el clima no sea un trancazo y que en las chacras no bien esté la madurez ideal se pueda recoger el grano, pero también le quita el sueño que no haya que estar esperando por camiones e ingresos a silos o recepción en los depósitos de los buques.

Los datos del MGAP de la campaña pasada

El año pasado, con base en datos oficiales, en un área de 1.267.116 hectáreas hubo un rinde medio de 2.507 kg/ha y se cosecharon 3,17 millones de toneladas del grano, con un embarque de 2,8 millones de toneladas.

Considerando los datos productivos y los del mercado, aunque siempre puede haber variantes, para este año se esperan ingresos estables, en el eje de US$ 1.200 millones.

Con relación al precio, al cierre de la última semana el valor de la soja repuntó y los operadores pasaban cotizaciones de US$ 370 por tonelada, lejos del nivel de hace un año pero mejor al de hace pocas semanas.