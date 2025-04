A las puertas de una cosecha récord la soja repuntó por el desplome del dólar

La soja cerró al alza por quinto día seguido y terminó la semana con una suba de 6%, rebotando desde US$ 364,8 a US$ 386,9 por tonelada en la posición juli o, referencia para la cosecha que está a punto de comenzar en Uruguay.

El precio del grano recibió sostén de la reducción que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) hizo en las estimaciones de stocks finales estadounidenses en el informe mensual publicado el jueves y de las subas en los precios del aceite.

La soja en el mercado local

En el mercado local la soja repuntó US$ 10 por tonelada en dos días. Este viernes los operadores pasaban cotizaciones de US$ 370 por tonelada, un momento de oportunidad para que los productores –que siguen en un bajo nivel de ventas– coloquen kilos.

Los exportadores están preocupados porque la cosecha, que se espera marque un nuevo récord de producción cerca de 3,5 millones de toneladas, estará en marcha en un par de semanas y el nivel de venta sigue siendo muy bajo, lo que enlentece la reserva de barcos para levantar soja.

Se prepara una cosecha desafiante de cultivos de verano, muy voluminosa y que comenzará con cierto retraso para concentrar la actividad en los últimos días de abril y la primera quincena de mayo.

Los altos rendimientos de soja, maíz y el tramo final de la trilla de arroz ponen a prueba la logística: se multiplicará el movimiento de cosechadoras, tolvas y camiones, poblando los ingresos a silos y puertos.

El USDA mantuvo la estimación de una cosecha récord de 169 millones de toneladas en Brasil, 9% más que en 2023/24, y de 173 millones de toneladas en la próxima zafra, volúmenes que presionan los precios a la baja.

Hasta el 4 de abril los productores brasileños comercializaron 88,2 millones de toneladas, un 52% del total y a un ritmo mayor al del año anterior.

En su primera estimación para la cosecha 2025/26 en Uruguay el organismo estadounidense pronosticó esta semana una producción de 3,1 millones de toneladas, “ligeramente por debajo de la cosecha récord del año anterior debido a una modesta reducción de la superficie plantada a medida que los agricultores vuelven a dedicar parte de la superficie al maíz”.

En Argentina la Bolsa de Comercio de Rosario redujo en un millón de toneladas a 45,5 MT la producción espera de soja en Argentina en base a un nuevo relevamiento que reflejó menos área de la esperada inicialmente. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene la previsión de 48,6 millones de toneladas.

Buen salto en el precio del trigo

Los futuros de trigo tuvieron el desempeño más destacado en la última rueda de la semana al cerrar con aumentos de hasta más de 3% debido a la depreciación del dólar. El cereal confirmó el repunte que insinuaba en la semana y se recuperó de un tropiezo el jueves debido a la influencia bajista del aumento en las estimaciones de stocks finales de trigo de Estados Unidos realizadas por el USDA.

La posición diciembre de trigo Chicago subió US$ 5,6/tonelada cerrando en US$ 222,6/tonelada con un avance semanal de 4,3% y dejó las referencias locales en US$ 220 para la cebada cervecera y US$ 200 para el trigo de la próxima cosecha.

Los agricultores locales comienzan a definir la próxima siembra de cultivos de invierno con precios de referencia similares a los de la actual campaña que volverán a requerir altos rendimientos para dejar márgenes económicos positivos: 4.500 kilos por hectárea para trigo y cebada, y 1.800 kilos por hectárea para los cultivos de colza, con chacras más dispares en sus rindes.

Suba en la colza

La colza en el mercado Matif europeo subió 3,25 euros por tonelada en la posición febrero de 2026, referencia para la próxima cosecha en Uruguay, y con el aumento del euro frente al dólar se situó en US$ 541 por tonelada en el mercado europeo.

Las cotizaciones en Uruguay, con primas de entre US$ 60 y US$ 65 respecto a la Unión Europea, se acercan a los US$ 480 por tonelada, un precio interesante y que se afirma en un mercado de oleaginosas de invierno muy demandado. Con estos precios brilla la carinata en US$ 540 por tonelada, que para la producción local copia el 100% del precio del mercado Matif.

El maíz no se quedó atrás y trepó US$ 12 por tonelada en Chicago, una suba semanal de 6,8% hasta US$ 182,5 en la posición mayo. Fue la mayor escalada semanal de precio para el maíz desde mayo de 2023. Además del recorte en las perspectivas de stock en Estados Unidos que marcó el USDA, las exportaciones fluidas que alcanzaron los 55 millones de toneladas en el ejercicio actual, sostienen el repunte.

En Argentina la BCR revisó al alza la cosecha de maíz en 4 millones de toneladas, al agregar 510 mil hectáreas en una nueva lectura satelital. La estimación de producción maicera fue corregida en un 9% al alza, desde 44,5 a 48,5 millones de toneladas.

En Uruguay está llegando a su fin la afra del girasol con muy buenos resultados: rendimientos de 2.200 kg/ha, y un año récord en porcentaje de materia grasa, casi 56%, que lleva el precio bonificado al entorno de US$ 530 por tonelada. El margen para los productores es de entre US$ 350 y US$ 400 por hectárea. Se suma a otras ventajas como la fecha temprana de entrega de las chacras y la logística, por lo que el interés para el próximo año podría hacer crecer el área, estiman desde Cousa, principal cliente de la producción de girasol.

El arroz en Brasil se acercó a los US$ 13 por bolsa, el valor más bajo en tres años mientras la cosecha avanza con agilidad en Uruguay y alcanzó el 55% de la superficie.

Aun con intermitencias en las labores por lluvias, el avance es mayor al de 2023/24 y “los primeros datos de rendimiento muestran valores superiores al promedio de la zafra pasada” afirmó la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).