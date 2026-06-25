Anthropic podrá pedirte el pasaporte o una selfie para usar Claude

Anthropic, la empresa detrás del asistente de inteligencia artificial Claude , podrá pedirles a sus usuarios que suban una foto de su pasaporte o cédula, un selfie y hasta una plantilla de su geometría facial para verificar su identidad, según una nueva medida de su política de privacidad que entra en vigor el 8 de julio.

La nueva sección de la política establece que Anthropic puede exigir verificar edad o identidad "en ciertas circunstancias", sin dar ejemplos concretos. Cuando el chequeo se activa, el usuario tiene que subir una foto escaneada de un documento oficial: pasaporte o licencia de conducir.

A eso se suma una foto o video tipo selfie y su versión digitalizada como plantilla de geometría facial. En algunos estados de EE.UU., como Illinois, ese dato se considera información biométrica legalmente protegida . Anthropic también guarda el resultado de la verificación, por ejemplo si la persona alcanzó cierta edad.

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La empresa ya exigía ser mayor de 18 para usar Claude y este año había sumado controles de edad para cumplir con distintos estados y países.

Según informó TechCrunch el 22 de junio, el cambio aplica solo a un "pequeño subconjunto" de usuarios cuyas cuentas fueron marcadas por actividad potencialmente fraudulenta, pero no baneadas. La empresa no precisó cuántos son, sobre una base de decenas de millones de usuarios mensuales.

Quién maneja los datos

El proveedor que verifica la identidad es Persona, una empresa de San Francisco. Según Anthropic, los usuarios pueden ver un pedido de verificación al acceder a ciertas funciones, como parte de controles de rutina o de medidas de seguridad y cumplimiento.

Anthropic decide cuánto tiempo retiene Persona los documentos, pero no aclaró cuándo se borran. Como referencia, Roblox –otro cliente de Persona– dice que las imágenes se eliminan "inmediatamente" tras procesarlas, lo que reduce el riesgo de filtración o robo.

El punto sensible es que Persona puede recibir pedidos del gobierno de EE.UU. para entregar la información que almacena en sus servidores.

Además, la firma está respaldada por Founders Fund, de Peter Thiel —que también invierte en Anthropic— y ya fue criticada por esos vínculos. Discord la eligió este año para verificar edad y dio marcha atrás tras el rechazo de los usuarios.

Anthropic sostiene que está habilitada a pedir copia de los documentos por varias razones: administrar las cuentas, hacer cumplir sus términos de servicio, prevenir e investigar fraude y abuso, y resolver problemas de seguridad. Un vocero aclaró que la actualización del 17 de junio responde al proceso de apelaciones y no está vinculada al lanzamiento de sus modelos Fable o Mythos.