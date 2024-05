Así se despidió Ronald Araujo de Xavi Hernández, el técnico de Barcelona destituido el viernes

"Hoy lo hablaba con el 'staff' y los jugadores que creo que podemos estar orgullosos, porque no era una situación fácil. Lo hemos dado todo. Hemos sido hombres de club y entendido algunas cosas en situaciones complicadas, y creo que se ha hecho un buen trabajo, aunque este año no se han cumplido los objetivos", dijo Xavi este sábado en la previa del último partido de LaLiga española .

Mientras que el uruguayo Araujo lo saludó en su cuenta de Instagram: "Xavi, ha sido un honor tenerte como entrenador durante estos años. Me quedo con los lindos momentos que disfrutamos. Deseo lo mejor en el futuro para vos y todo el staff. Muchas bendiciones. Gracias por todo", escribió.

El presidente Joan Laporta tomó la decisión de despedirlo el viernes, pocas semanas después de haberse dicho encantado de que Xavi se quedara hasta el final de su contrato.

En enero, el entrenador había dicho que dejaría el club a final de temporada, pero tras una mejoría del nivel deportivo en abril, Xavi y Laporta anunciaron que seguiría en su puesto la próxima temporada.

En la última semana y pese a los rumores de que Laporta había decidido despedir finalmente a Xavi, el entrenador insistió en que solo pensaba en la próxima temporada y que no había cambiado nada con la directiva, hasta que finalmente se confirmó su despido.

"Estoy bien. No ha sido fácil, ha sido etapa complicada", declaró el entrenador a los medios antes de su último partido como entrenador del Barça, contra el Sevilla el domingo en LaLiga.

"Podemos estar orgullosos del trabajo hecho. No ha sido sencillo por la situación que vive el club", añadió.

"Con la conciencia muy tranquila. En general, estoy contento, se ha hecho un buen trabajo a pesar de que este año no hemos logrado los objetivos. Contento, satisfecho, agradecido", continuó.