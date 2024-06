Aguada se va a jugar el Final 4 de la Liga Sudamericana de Básquetbol en el femenino

FINAL 3 DE LA LIGA URUGUAYA Peñarol 95 vs Aguada 78: contundente triunfo del manya para descontar en la serie final de la Liga Uruguaya

Victoria Pereyra: "Queremos dejar al club lo más alto posible"

De las expectativas de Aguada en el certamen y del proceso de trabajo que lleva adelante este año su entrenadora Victoria Pereyra, Referí charló con la líder del grupo.

Pereyra, de 37 años, dirige por primera vez un plantel mayor en la Liga Femenina Uruguaya. Comenzó a dirigir en el Country del Pinar, luego armó el proyecto de básquetbol femenino de Goes, más tarde lo hizo en Hebraica Macabi y luego en entrenadora de cadetes y juveniles del femenino de Lagomar donde también dirigió al equipo masculino como asistente. De ahí se fue al masculino de Marne, también como ayudante, y ahora cursa en Aguada su primera Liga Femenina en mayores.

Pereyra, tiene, además, dos escuelas de básquetbol en la Costa de Oro que compiten con Country del Pinar.

¿Cómo asumiste el desafío de dirigir a Aguada y cómo viene la experiencia?

Estoy muy contenta con la decisión de ser entrenadora de Liga Femenina, la verdad lo tomé muy natural, vengo siendo entrenadora hace muchos años en diferentes categorías de masculino y femenino, me siento más tranquila con este rol porque antes dirigía a cinco categorías y luego de esas jornadas largas y extensas iba a jugar. Ahora estoy con más tiempo, me siento muy respaldada con mi staff y venimos todos muy contentos trabajando mucho, tanto para la Liga Nacional como para este Final 4.

¿En qué te basaste para el armado del plantel de este año donde solo quedaron dos jugadoras del año pasado?

Queríamos un equipo joven con ganas de crecer y apostar a un nuevo proyecto, sabíamos que no iba a ser fácil, como todos los equipos que se arman de cero, pero estamos convencidos de que con trabajo y dedicación todo es posible. A varias de las chicas ya las había dirigido en los diferentes equipos en los que estuve, al igual que con otras, que las tuve en la selección, se lo que dan y su potencial. Tenemos un equipo que tiene todo para crecer. Solo hay que seguir trabajando y darles tiempo.

¿Fueron a la fase de grupos de la Liga Sudamericana con el objetivo de volver a meter al club en este Final 4?

Fuimos con el objetivo de ser competitivas, de dar lo mejor de cada uno y que las jugadoras que vinieran a reforzar este nuevo equipo nos dejaran algo para seguir creciendo y creo que lo logramos. Uno siempre quiere estar en lo más alto y trabajamos para eso, después si se da o no, dependerá de muchas cosas, pero lo principal es ser competitivas.

¿Con qué expectativas se encara ahora este Final 4?

Ahora queremos dejar al club lo más alto posible. Sabemos el potencial de los rivales, las jugadoras que vinieron a reforzarnos se entrenaron en doble horario, son muy profesionales y eso es lo más importante: tener jugadoras que dejen todo por el equipo. Saldremos a buscar cada juego y mejorar lo que hicimos en el grupo de la Sudamericana.

¿Te trazaste un objetivo concreto?

Queremos estar en lo más alto, Aguada viene llegando dos años consecutivos a las finales, si podemos lograr eso sería un éxito ya que somos un equipo nuevo y tenemos mucho por crecer. Sabemos que el camino no será fácil, pero trabajaremos duro para intentarlo.

¿Qué puede aportarle al equipo una jugadora tan talentosa y con tanto gol como Florencia Niski?

Flo nos aportará desde mucho lados, tanto en ataque como en defensa. Es una gran jugadora que tenemos en nuestro país y desde su profesionalismo hará que el equipo crezca y tenga más volumen de juego.

¿Qué proyecto institucional tiene Aguada para el desarrollo del femenino?

Tenemos varias jugadoras de formativas en la mayor con minutos importantes. Sin un proyecto de formativas la mayor no sería nada, todo club debe tener buenas formativas para tener sus propias jugadoras, esto no significa ganar, significa formar y eso es lo que más me gusta hacer. Estamos trabajando muy duro con las formativas y las niñas han crecido un montón; hay que darles tiempo, porque todo llega.

Por dónde ver a Aguada en la Liga Sudamericana de Básquetbol femenino

Todos los partidos serán transmitidos por Directv.