Espectacular triunfo de Nacional frente a Hebraica y Macabi; el tricolor está cada vez más cerca del récord histórico de Trouville

En otros partidos de este viernes, Peñarol le ganó 105 a 83 a Urupán; Urunday Universitario venció 71 a 68 a Trouville y Aguada derrotó 89 a 85 a Defensor Sporting.

Nacional con 24 puntos (12 jugados, 12 ganados) lidera las posiciones, seguido de Peñarol y Aguada con 19 puntos, producto de nueve ganados y tres perdidos.

Próximos partidos de la Liga Uruguaya de básquetbol

El lunes 13 continúa la Liga con tres partidos a las 20:15 horas: Urupán vs Cordón, Defensor Sporting vs Urunday Universitario y Trouville vs Hebraica y Macabi.

El martes 14 se enfrentan también a las 20:15 horas, Malvín vs Nacional y Aguada vs Peñarol.