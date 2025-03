Javier Isis y el cierre de un ciclo en la Federación de Básquetbol: "Siempre estuve en una tormenta de cambios"

En 2014 le ofrecieron ser asistente en la selección mayor del español Mateo Rubio Díaz, quien había realizando una gran campaña en Trouville.

Sin embargo, Rubio Díaz no terminó como DT de Uruguay y en su lugar llegó el argentino Adrián Capelli.

Su primer torneo fue el Sudamericano de Isla Margarita 2014, la última vez de Nicolás Mazzarino con la celeste y la primera de Luciano Parodi.

La huella que deja en el 3x3 y la visualización que la Federación debe hacer

Javier Isis, entrenador de la selección de básquetbol 3x3 Uruguay, medalla de oro, Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario 2022 El oro de los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario 2022

Uno de sus mayores aportes fue en el básquetbol 3x3, disciplina en la que Uruguay logró hitos como la primera medalla de bronce en un torneo femenino (Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago 2017, con Victoria Pereyra de DT) y la primera medalla de oro masculina (Juegos Odesur de Cochabamba 2018). Sin embargo, lamenta que, tras casi una década, la FUBB aún no haya definido una estrategia clara para potenciarlo.

“El 3x3 es la conexión entre los jugadores federados y el básquetbol amateur. Es un potencial dormido que no se ha aprovechado”, sostuvo.

A pesar de los logros, afirma que la falta de planificación afectó el crecimiento de la disciplina. “Siempre fui parte de una tormenta de cambios. Viene uno y borra todo lo anterior. No hubo una estrategia en común”, sentencia.

"Fue un trabajo de mucho sacrificio, porque la Federación, hasta el día de hoy, después de 10 años, no tiene un plan estratégico con el 3x3 y los clubes, que son la Federación, y lo que es todo lo que es la movida del básquetbol amateur. Como que está un poco desconectado eso y no hay un punto de unión. Para mí siempre, y esto se me lo ha dicho la Federación y las diferentes jerarcas que han pasado, el punto de conexión entre los clubes, la Federación y lo amateur, es el 3x3. Entre esos jugadores federados que salen de la órbita del 5x5, que no son jugadores amateurs porque tienen una trayectoria, el 3x3 genera eso de poder competir a nivel nacional y también internacional",

"Nuestra realidad es que viene uno y quiere cambiar todo, borramos todo lo que ya hizo para volver a empezar. Obviamente que no es fácil hay que lidiar con todos los clubes, lleva muchos costos el nivel de selección, a la Federación le lleva muchos costos presentarse en las ventanas, los viajes. Lo mismo nosotros en la última AmeriCup, ir a Puerto Rico, preparar un equipo, porque FIBA te exige que vos presentes estrategias a nivel de femenino, torneos, acciones y la federación tiene que estar alineada a eso. Pero en los hechos, la que empujaba mucho los torneos de las competiciones del ciclo olímpico era el Comité Olímpico. Ahí hasta el día de hoy me reconocen eso porque para el Comité Olímpico ganar medallas en un deporte colectivo es muy significativo. Y más estando en Brasil, estando en Argentina, realmente no es fácil", afirmó Isis.

"Lo que tampoco se visualiza es que en 3x3 es donde tenemos muchas más chances reales de clasificar a un Juego Olímpico o a un Mundial. Y faltan definir estrategias para eso desde la Federación", afirmó Isis.

Octubre 2023, AmeriCup 3x3 en San Juan: Agustín Da Costa, Rodrigo Cardozo, Javier Isis, Demian Álvarez y Esteban Batista Agustín Da Costa, Rodrigo Cardozo, Javier Isis, Demian Álvarez y Esteban Batista, AmeriCup 2023

Motivos de su salida de la FUBB

La decisión de Isis de dejar su cargo responde, en gran parte, al desgaste que generaron los cambios permanentes dentro de la Federación. “Después de la pandemia, el proceso de Rubén Magnano se fue apagando y la clasificación al Mundial no se logró. Ahí decidí presentar mi cargo a disposición y dejar la puerta abierta a los que vinieran”, explica.

"Los primeros años a Rubén lo aprovechamos muy bien. En el segundo período, por la pandemia, no fue lo mismo. Faltaron charlas e instancias de acercamiento con clubesm entrenadores y jugadores", reflexionó.

Aunque la FUBB le propuso continuar en el 3x3, consideró que su ciclo había terminado. “Después de 13 años, cerramos una etapa. Creo que dejé algo construido”, dice con orgullo.

Javier Isis y Rubén Magnano Javier Isis y Rubén Magnano

El paso por la Secretaría Nacional del Deporte y el impacto de Vamos Equipo

Más allá de la FUBB, Isis tuvo un rol clave en el programa Vamos Equipo, impulsado por la Secretaría Nacional del Deporte (SND) para masificar el deporte en las escuelas públicas.

“Fue como un hijo para mí. Llegamos a 19 departamentos, con más de 3.000 niños por año. En barrios complejos, ayudó a generar redes comunitarias y hasta reducir el vandalismo”, cuenta.

El programa, que articuló con la ANEP y diversas federaciones, permitió que algunos jóvenes se insertaran en selecciones juveniles o en clubes. “Se empezó con muchas dudas, pero dejó una base importante”, resalta.

"Empezamos con cinco federaciones, la de básquetbol, handball, rugby, hockey sobre césped y vóleibol, y ahora se suman tenis y remo, que van a las escuelas con profes de las federaciones que están designados por las federaciones, a dar una clase del deporte específico para promocionar y masificar el deporte. Se terminó llegando a los 19 departamentos, a 60 espacios en todo el país, a 23 localidades, transitaron más de 3.000 niños por año. Es una satisfacción muy grande", afirmó.

"En el básquetbol, un deporte que está bastante bien promocionado a nivel país, hubo lugares como Melo donde no existía el básquetbol. El último jugador que había salido ahí era Freddy Navarrete. Vamos Equipo permitió tener a los gurises, que ya están en la escuela, que se quedan, que en horario curricular hacen un taller y después tienen la opción de quedarse a hacer una hora más de básquetbol con un profe, un entrenador de básquetbol reconocido y guiado por la Federación. Eso después genera la opción de darle la continuidad con llevarlo a un club. En Colonia fueron reclutadas a una selección gurisas de vóleibol. Lo mismo con chicos de Rivera que terminaron yendo a entrenar a China con el programa de intercambio entre los gobiernos", contó.

"Siempre pongo el ejemplo de la escuela 120 de Salto que está en un barrio con una problemática muy importante, donde hay droga, donde hay problemática social importante. El Vamos Equipo generó que se generaran redes comunitarias entre la escuela, la familia y el barrio para cuidar el espacio. Se llevó con la intendencia, hicimos un arreglo de la cancha, de la escuela y con eso el vandalismo bajó. Es una escuela de tiempo completo donde están ocho horas, donde a veces la contención en sus casas no está y el deporte les da esa contención del ámbito colectivo y hay chicos que piden para quedarse a hacer deporte", reveló Isis.

"En Montevideo nos pasa en Plácido Ellauri, en la escuela 36, un barrio que hoy se ve en los noticieros por la violencia y las muertes que hay. La escuela apadrina a los gurises y se quedan una hora más y en vez de estar en la calle, están haciendo algo sano, que es deporte, con sus compañeros, organizado con la Secretaría, con las federaciones, con Primaria, con la misma ANEP. Después, si se motivan y son buenos, son altos, si tienen destrezas para el deporte, eso será otra página. Pero lo primero se cumple y eso es lo que principalmente me llena de satisfacción. Es espectacular", concluyó.

El futuro: volver al ruedo como entrenador

Nicolás Catalá. Sebastián Vázquez, Nicoás Borsellino, Isis y Federico Pereiras: oro básquetbol 3x3 en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 Nicolás Catalá. Sebastián Vázquez, Nicoás Borsellino, Isis y Federico Pereiras: oro en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018

De cara al futuro, Isis planea enfocarse en su carrera como entrenador. “Estos años me sacaron tiempo para dirigir. Ahora quiero volver a un club o proyecto, y estoy abierto a ofertas, incluso del exterior”, adelanta.

Con una trayectoria que comenzó en 2003 en formativas de Tabaré, club donde se formó y llegó a jugar, su objetivo es volver a la cancha con mayor dedicación. Tenía entonces 21 años y ahora tiene 42.

“Hoy el básquetbol te exige full time. No es solo dirigir, es estudiar, ver partidos, preparar estrategias. Ahora quiero dedicarme 100% a eso”, expresó.

Isis arrancó en el 2003 en formativas de Larrañaga como asistente de Alejandro "Yayo" González con quien dirigió después a Welcome en la Liga Uruguaya 2004 y después a Trouville, conquistando la Liga 2005-2006. En 2008 pasó a ser el ayudante del Gallego Alejandro Álvarez en Verdirrojo, con Marcelo Signorelli en Paysandú y Atenas donde perdió una semifinal con un inolvidable triple de Martín Osimani y en 2010 con Biguá, nuevamente con el Gallego Álvarez. En 2012 fue asistente de Álvaro Tito en Biguá y de 2013 a 2015 retornó a Trouville. Luego comenzó su etapa en la selección.

En 2016 sacó campeón a Correcaminos de Panamá en el torneo de clubes campeones de Centroamérica, club al que había llegado como asistente de Signorelli.

Isis busca ahora comenzar un nuevo camino, pero fuera del mundo interno de la Federación Uruguaya.