Jayson Granger pidió disculpas, sin nombrar a Pepo Vidal, y aludió al racismo en el básquetbol

"Me gustaría pedir disculpas por cómo perdí los nervios en el partido ayer, no estoy acostumbrado a lidiar con el racismo y ciertas situaciones que no deberían de darse adentro de una cancha de basketball, es algo que nunca viví en mis 20 años como profesional. A pesar de todo, no justifica mis faltas de respeto y mi salida de tono. Pido disculpas a los aficionados y a mi familia"