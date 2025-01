Nacional volvió a ganar y se acerca al histórico récord de Trouville; también ganó Peñarol, mirá las posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El mejor nacional de Nacional fue Patricio Prieto con 12 anotaciones.

En Sporting, Malik Curry fue el goleador del partido con 26 tantos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Nacional llegó así a 11 partidos consecutivos ganados desde el inicio de la Liga lo cual es su mejor récord histórico (el año pasado había ganado 9) y el tricolor se acerca al récord histórico de Trouville.

Los rojos de Pocitos ganaron 15 partidos consecutivos en la temporada 2012-2013 con el español Mateo Rubio como entrenador.

Goes, dirigido por el argentino Guillermo Narvarte, llegó a 14 partidos ganados al hilo en la temporada 2021-2022 perdiendo la posibilidad de igualar el récord justamente contra Trouville.

A estos brillantes números a nivel local, Nacional suma 6 triunfos en la Liga Sudamericana donde fue campeón invicto en un título para su mejor historia.

El bolso lleva 17 partidos sin perder en un arranque de temporada memorable.

Goleada de Peñarol a Trouville

En el otro partido de la noche, Peñarol apabulló a Trouville como visitante en cifras de 97 a 56.

Luis Santos fue el goleador de Peñarol con 17 puntos, seguido por Emiliano Serres con 14, Kenneth Horton con 13 y Brandon Robinson con 12.

Los líderes en rebotes fueron Santos y Horton con 7 mientras que Martín Rojas dio 6 asistencias superando a los bases Luciano Parodi y Salvador Zanotta que entregaron 5 cada uno.

Pablo Gómez fue el único que dio la cara en Trouville con 11 puntos y 12 rebotes.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Ganados Perdidos Nacional 22 11 0 Malvín 18 8 2 Peñarol* 17 8 3 Aguada* 17 8 3 Hebraica Macabi 17 6 5 Urunday Universitario 15 5 5 Biguá 15 4 7 Cordón 15 4 7 Defensor Sporting 14 4 6 Trouville 14 3 8 Urupan 13 3 7 Welcome 11 0 11

* Sufrieron quita de 2 puntos por incidentes en la temporada pasada

Próximos partidos de la Liga

Este jueves jugarán Malvín vs Biguá a la hora 20.15 en Biguá en el partido que marcará el inicio de la segunda rueda (12ª fecha).

También jugarán Welcome vs Cordón a la hora 21.15 en Welcome.

El viernes 10 de enero, Peñarol visitará a Urupan en Pando a las 20.15, también por la 12ª fecha.

Ese mismo día, y a la misma hora, jugarán Trouville vs Urunday Universitario en Trouville, y Nacional vs Hebraica Macabi en el Polideportivo del Gran Parque Central.

A las 21.15 del viernes cerrarán la etapa Defensor Sporting vs Aguada en Welcome.