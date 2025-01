Las primeras palabras de Julián Millán en Nacional: su "rara" carrera, lo que le gustó de la camiseta tricolor y el compañero de Darwin Núñez que admira; mirá el video

Consultado por lo que conocía de Nacional, dijo que estaba “muy feliz” porque está en “uno de los más grandes del continente”. “Muy contento por estar aquí, también agradecido por la oportunidad, sé que es un reto bastante grande y bueno aquí aprovecharlo de la mejor manera y estar a la altura”.

Millán también dijo estar “demasiado” motivado por jugar la Copa Libertadores. “Obviamente a todos los jugadores de Sudamérica y de otros continentes les gusta jugar esta clase de torneos. Y esperemos estar a la altura y poder competir de la mejor manera”.

En su llegada le dieron la camiseta y le gustó. “Está divina, estos colores están muy lindos y dichoso de tener esta linda oportunidad, gracias a Dios”, dijo.

La presentación de Julián Millán con Martín Quiroga La presentación de Julián Millán con Martín Quiroga Foto: Nacional

El colombiano valoró la presentación que hizo Nacional para anunciar su llegada. “La verdad que se me erizaba la piel, hablaba con mi representante y desde el momento que me llamaron, me han acudido muy bien, esperemos que pueda conocerlos a todos”.

Una carrera “rara” y su referente

Al repasar su carrera, Millán dijo que “ha sido un poco rara”. “Digámoslo así, porque yo al principio cuando era niño era volante, 10, extremo y por cosas del fútbol, y la máxima exigencia, me fui acomodando de volante, después ya de zaguero. Y bueno, feliz de ser zaguero con buenas características, de buen balón”.

Millán también dijo cuál es el jugador que tiene como referencia en su puesto.

“Hay varios, pero en el momento Van Dijk. Siento que es un gran jugador y bueno lo admiro mucho la verdad”, dijo sobre el compañero de Darwin Núñez en Liverpool.

El defensa dijo no conocer a muchos jugadores de Nacional y del único que tenía contacto era Diego Herazo, su compatriota. “Inclusive me estuvo escribiendo que si necesitaba algo, ahí estaba él y bueno, esperemos conocerlos a todos”.

Por último, Millán dio un mensaje a los hinchas bolsos. “Que de mí esperen mucha entrega, mucho amor por los colores, que no voy a negar ninguna gota de sudor. Esperemos llenar toda la expectativa y que nos podamos conocer pronto”.