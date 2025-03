Nacional vs Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

De todos modos, el equipo de Leonardo Zylbersztein se clasificó cuarto a esta fase que se jugará todos contra todos, a una sola rueda, con localías definidas por los partidos jugados entre ambos equipos en el Clasificatorio.

Nacional le ganó a Peñarol los dos clásicos de la temporada: 80-78 en el Gran Parque Central, el 12 de noviembre, y 89-85 el 18 de enero en el Palacio Peñarol.

Los tricolores ostentan un invicto de cuatro clásicos contra Peñarol con el que no pierden desde el 6 de febrero de 2024, cuando sucumbió 79-68 en el Palacio.

Cabe decir que el partido es un clásico por la rivalidad histórica que sostienen Nacional y Peñarol en fútbol ya que el auténtico clásico del básquetbol uruguayo es Aguada vs Goes.

Por dónde ver Nacional vs Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol

El partido será transmitido por VTV en cable y BasquetPass en streaming.

También jugarán este lunes por la Liguilla, Aguada vs Malvín en Aguada a la hora 20.30 y Defensor Sporting vs Cordón, en Welcome, a las 20.15.

El Reclasificación arrancó el domingo con triunfo de Hebraica Macabi sobre Welcome por 87-81.