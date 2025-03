Mirá cómo se define el sexto puesto de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Biguá, Cordón y Hebraica Macabi

BÁSQUETBOL Aguada ganó su sexto partido al hilo y Welcome metió un puntazo para el descenso en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Con ese resultado, Biguá, Cordón y Hebraica Macabi están sextos con una marca de 9 victorias contra 12 derrotas.

¿Cómo se define el sexto puesto?

Este miércoles, los tres jugarán por la 22ª y última fecha en el mismo horario, a la hora 20.15.

Cordón será local ante Trouville, equipo que está último pero que cambió de entrenador: Esteban Yaquinta por Pablo Morales. En su debut, perdió de local 77-75 con Aguada, dando muestras de mayor competitividad.

Biguá será local ante Nacional, por destrozo el mejor equipo del Clasificatorio (19-2) y también campeón de la Liga Sudamericana de Básquetbol.

Hebraica Macabi, por su parte, es el único que define de visitante, jugando contra Peñarol en el Palacio.

Si uno gana y los demás pierden, será sexto el vencedor.

Si dos ganan y el restante pierde, habrá empate entre los vencedores.

Si los tres pierden o los tres ganan, se generará un triple empate.

¿Cómo se define en cada situación? Lo primero que hay que atender son los resultados de los equipos entre sí en el certamen.

Biguá 97-104 Cordón Cordón 77-97 Hebraica Macabi Biguá 113-86 Hebraica Macabi Cordón 82-80 Biguá Hebraica Macabi 94-98 Cordón Hebraica Macabi 87-95 Biguá

Quiere decir que Cordón tiene ventaja 3-1, Biguá lo sigue con 2-2 y Hebraica Macabi está 3-1.

Si hay triple empate: clasifica Cordón.

Si empatan Cordón y Biguá, clasifica Cordón porque le ganó los dos partidos.

Si empatan Biguá y Hebraica Macabi, clasifica Biguá porque le ganó los dos partidos.

Si empatan Cordón y Hebraica Macabi, clasifica Macabi porque le ganó por 20 puntos y después perdió por 4.

Este miércoles, Federico Camiña debutará como entrenador de Biguá.

20240508 Aguada, Malvín Liga Uruguaya de Básquetbol 2023-2024, cuartos de final, playoffs. Foto: Leonardo Carreño Federico Camiña Leonardo Carreño

El particular empate que se dio el año pasado entre Biguá y Cordón

El posible empate entre Cordón y Biguá recuerda lo que pasó en la temporada pasada donde Biguá y Cordón quedaron igualados en el sexto puesto del Clasificatorio.

En aquella oportunidad igualaron con marca de 10-12 con la particularidad de que en sus partidos, se ganaron mutuamente por el mismo marcador.

Cordón ganó 77-72 y Biguá 71-66.

Según la Liga, Biguá clasificaba por tener mejor diferencia de puntos en el total del Clasificatorio. Tanto fue así que hasta anunciaron el fixture del hexagonal por el título con la presencia de Biguá.

Sin embargo, Cordón apeló esa decisión y la ganó tanto en el Tribunal de Contiendas como en el Tribunal de Apelaciones y así pudo disputar el hexagonal y meterse en playoffs.

El criterio que se impuso fue el de mayor cantidad de puntos anotados en los partidos ente sí, habiendo ganado uno cada uno.

Los seis primeros jugarán una ronda, todos contra todos, con las localías definidas por los resultados de los partidos entre sí en el Clasificatorio, y quedarán ordenados del 1 al 6 para playoffs.

Los seis de abajo jugarán una rueda todos contra todos también con el mismo régimen de localías. Los dos de abajo descenderán. Los dos primeros clasificarán al play-in con dos equipos del interior y los dos ganadores se meterán en los playoffs.

Nacional, Aguada, Malvín, Peñarol y Defensor Sporting ya están clasificados a playoffs.

Urunday Universitario, Urupan, Welcome y Trouville pelearán abajo.

La 22ª y última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Jugarán este lunes Aguada y Welcome en Aguada desde la hora 20.15.

El martes lo harán Urunday Universitario y Malvín a las 20.15 en Urunday, además de Urupan y Defensor Sporting en Pando.

El miércoles será el día del desenlace para el sexto puesto con los ya mencionados Cordón vs Trouville, Biguá vs Nacional y Peñarol vs Hebraica Macabi.