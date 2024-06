"Negro cagón": Jayson Granger volvió a denunciar racismo y odio contra él luego de la cuarta final entre Aguada y Peñarol

En aquel momento señaló: "Me gustaría pedir disculpas por cómo perdí los nervios en el partido ayer, no estoy acostumbrado a lidiar con el racismo y ciertas situaciones que no deberían de darse adentro de una cancha de basketball , es algo que nunca viví en mis 20 años como profesional. A pesar de todo, no justifica mis faltas de respeto y mi salida de tono. Pido disculpas a los aficionados y a mi familia".

"Por el bien de la competición y como así se me asesoró, he guardado silencio hasta ahora sobre lo que pasó el día de mi incidente con el compañero Vidal.

Pero después de lo que pasó ayer en el partido, una vez más vuelvo a sufrir el racismo y el odio gratuito de una cancha llena en un espectáculo deportivo y me veo obligado a hablar.

'Negro cagón' a voz en grito de todo un estadio, más otros insultos racistas de todo tipo son los que anoche sufrí de nuevo, en Uruguay, al intentar salir a jugar al básquetbol.

Esto al parecer acá se tolera y se ha llegado a naturalizar de tal punto que no se le da la mínima importancia, cuando en casi cualquier otra parte del mundo se tomarían medidas al respecto inmediatamente.

2da final Aguada Peñarol Jayson Granger y Santiago Vidal Jayson Granger de Peñarol y Santiago Vidal de Aguada Foto: Leonardo Carreño.

Acá nadie hace nada. Se mira para otro lado. Está claro que mis gestos del otro día no fueron los adecuados y por ello pedí perdón dos veces, pero vienen por algo: por cúmulo de racismo y odio al que me he visto sometido en ciertas canchas como la de ayer, de forma reiterada e injusta.

Racismo que, lamentablemente, viene también de boca del propio jugador rival, como así me sucedió. Escuchando de su boca repetidamente expresiones como: 'sos mío mono' y 'negro cagón'.

Algo que suelo transmitir a la terna arbitral, pero de los que únicamente recibo sonrisas irónicas y comentarios como: 'no lo oí' o 'no pasa nada, seguí jugando'.

también lo transmití al Juez y a la Federación, pero al parecer no lo consideraron de importancia, comprarado con mis acciones y mis gestos. y al final, resulté yo, y solo yo, irónicamente, el culpable de toda esta situación de la que en el fondo soy víctima.

Me siento profundamente triste y desprotegido de ver a niños espectadores junto a sus padres en mi propio país llamando a alguien 'negro esclavo'. Me siento triste también por cómo he llegado a actuar, ya que no me reconozco y me siento más triste aún de no poder llevar a mis hijos a un espectáculo deportivo familiar y tranquilo donde ver a su padre jugar como siempre han hecho.

En 18 años de profesional, jamás me expulsaron de un partido ni tuve problema con ningún rival hasta llegar a mi propio país y eso me duele. Por algo pasa y no se puede mirar para otro lado. Es preocupante y vergonzoso. Ni árbitros, ni Federación, ni políticos, ni prensa, ni jueces... algo se está haciendo mal en este país y tiene que cambiar".

La carta de Jayson Granger