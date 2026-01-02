4 avances esperanzadores para la enfermedad de Alzheimer este año

En EE.UU. dos fármacos celebrados como "una nueva era" en el tratamiento de la EA cuestan US$30.000 por paciente al año Getty Images

Cada tres segundos se presenta un nuevo caso de demencia en el mundo.

Hoy ya suman 55 millones de personas viviendo con esta enfermedad, pero según la organización Alzheimer's Disease International (ADI) se proyecta que para el año 2030 la cifra llegue a los 78 millones.

La mayoría de estas personas (70%) padecen la enfermedad de Alzheimer (EA), la forma más común de demencia.

Este trastorno cerebral progresivo destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensamiento y, eventualmente, la habilidad para realizar las tareas más simples.

Y la enfermedad ya se convirtió en la séptima causa de muerte en el mundo, dice la Organización Mundial de la Salud.

Aunque los cambios en el estilo de vida y ciertos medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas, todavía no hay una cura para el trastorno.

En los últimos años ha habido hallazgos prometedores, pero la marcha para contar con nuevos tratamientos y mejores diagnósticos para el Alzheimer parece ser muy lenta.

Este 2025, sin embargo, hubo avances esperanzadores en la investigación y conocimiento de la enfermedad. Te contamos cuatro de ellos:

1. Una prueba de sangre para diagnosticar EA

La enfermedad de Alzheimer está vinculada a la acumulación en el cerebro de dos proteínas nocivas (la beta-amiloide y la tau), que pueden acumularse hasta 20 años antes de que aparezcan los síntomas.

Hasta ahora la única manera de confirmar la EA era mediante tomografías cerebrales por emisión de positrones (PET) y punciones lumbares para extraer líquido cefalorraquídeo.

Pero estas pruebas no forman parte del diagnóstico rutinario de la enfermedad y muy pocos pacientes las reciben.

Getty Images En EE.UU. se aprobó la primera prueba de sangre que la enfermedad de Alzheimer en sus primeras etapas.

En mayo, sin embargo, fue aprobada por la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) de EE.UU. la primera prueba de sangre para detectar el Alzheimer en sus primeras etapas.

La prueba, llamada Lumipulse, mide la presencia de las proteínas vinculadas a la enfermedad y puede detectar cambios en la sangre incluso antes de que comiencen los problemas de memoria en el paciente.

Los ensayos clínicos demostraron que el análisis logra identificar correctamente los biomarcadores en más del 91% de los casos.

"Es una revolución en el diagnóstico de la enfermedad", afirma el doctor Diego Aguilar, director regional para América de la organización Alzheimer's Disease International (ADI).

"Actualmente hay un índice impresionante de subdiagnóstico. Entonces es muy importante poder tener un diagnóstico a través de la sangre, el de los biomarcadores, que creo que es uno de los más potentes", le dice a BBC Mundo.

2. Una vacuna para prevenir EA

Este año se llevaron a cabo investigaciones prometedoras sobre el posible efecto protector de las vacunas para prevenir la EA.

Se están desarrollando nuevas inmunizaciones específicas contra el Alzheimer, pero también se está estudiando la posibilidad de que alguna de las vacunas que ya existen pueda ser utilizada para la prevención de demencia.

Getty Images La vacuna contra herpes zóster se presenta como una herramienta prometedora para la prevención de Alzheimer.

Una de estas vacunas es la de herpes zóster.

Un estudio de gran escala llevado a cabo en Gales, publicado en abril en la revista Nature, reveló que esta vacuna no sólo parece reducir los nuevos diagnósticos de demencia en un 20%, sino también ayuda a quienes ya padecen la enfermedad postergando la aparición de los síntomas.

El herpes zóster es una enfermedad causada por la reactivación del virus que causa la varicela, que puede permanecer latente en el sistema nervioso y puede reactivarse años después de haber causado la enfermedad.

Los resultados del estudio en Gales respaldan la teoría de que los virus que afectan el sistema nervioso pueden aumentar el riesgo de demencia.

"Nuestro estudio mostró que uno de cada cinco casos de demencia puede evitarse entre individuos vacunados contra herpes zóster", le dijo a la BBC el doctor Pascal Geldsetzer, profesor de Medicina de la Universidad de Stanford, California, quien dirigió el estudio.

"Pero lo más fascinante es que esta es una intervención que ya tenemos disponible y se lleva a cabo una sola vez. No es necesario que la gente se adhiera a programas complejos que duran décadas y, además, la vacuna es segura y tiene el beneficio adicional de la prevención de herpes zóster", agrega el investigador.

Aún se está investigando el mecanismo con el cual funciona esta vacuna pero se cree que ayuda a reducir la inflamación en el sistema nervioso, el cual es un factor clave en el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas.

Si se confirman los resultados, los hallazgos sugieren que tenemos ya al alcance de la mano un mecanismo preventivo para la EA y otras formas de demencia.

3. IA para detectar EA

Getty Images

Varios equipos de científicos alrededor del mundo están investigando el uso de la inteligencia artificial (IA) para detectar EA de forma más rápida y precisa.

La detección temprana de la enfermedad es crucial porque ofrece la posibilidad de una intervención en las primeras etapas, lo cual puede modificar drásticamente la evolución de la enfermedad o reducir sus efectos.

En un avance presentado este año, investigadores de la Clínica Mayo, en EE.UU., desarrollaron una herramienta de IA que ayuda a los médicos a identificar patrones de actividad cerebral vinculados a nueve tipos de demencia, incluida la EA.

La herramienta, llamada StateViewer, identifica patrones característicos de actividad cerebral mediante una tomografía PET.

Según el estudio, publicado en junio en la revista Neurology, la herramienta ayudó a los investigadores a identificar EA en el 88% de los casos.

Y también ayudó a interpretar los escáneres casi el doble de rápido y con hasta tres veces más precisión que las pruebas estándar.

4. Mejores tratamientos y diagnósticos en el mundo en desarrollo

Según Alzheimer's Disease International (ADI) de los 55 millones de personas que sufren demencia en el mundo, el 60% vive en los países de bajos y medianos ingresos.

Y sin embargo, la disponibilidad de tratamientos y herramientas de diagnóstico son muy costosos y limitados en estos países.

Por ejemplo, este año se aprobaron en varios países dos fármacos que han sido celebrados como "una nueva era" en el tratamiento de la EA.

Son el Donanemab y el Lecanemab, que pueden modificar la enfermedad bloqueando la formación de las placas nocivas de proteína en el cerebro y retrasar el deterioro cognitivo del paciente.

Pero el costo de estos medicamentos en Estados Unidos es de US$30.000 al año por paciente.

Actualmente se están llevando a cabo alrededor del mundo 180 ensayos clínicos de medicamentos para EA y demencia. Pero muchos se preguntan si estos fármacos también serán prohibitivamente costosos y no estarán disponibles para los más pobres.

"Sí, es una cuestión de equidad, y ese debe ser el centro de nuestra preocupación. Porque los avances científicos están, pero no están para todos. En este momento son los ricos los que pueden pagar estos medicamentos", dice Diego Aguilar de ADI.

"Por eso es importante que los gobiernos, en conjunto con la industria y la sociedad civil, empiecen a planificar hacia el futuro para que la gente realmente pueda tener acceso".

Getty Images En EE.UU. dos fármacos celebrados como "una nueva era" en el tratamiento de la EA cuestan US$30.000 por paciente al año

Pero se están llevando a cabo esfuerzos en la región para hacer accesibles más tratamientos y diagnósticos.

Uno de estos proyectos es ReD-Lat, un consorcio de múltiples organizaciones en América Latina para extender la investigación sobre demencia en la región.

Como explica el neurocientífico Agustín Ibáñez, director de ReD-Lat, el objetivo de este programa internacional es desarrollar herramientas de diagnóstico específicas para la región e identificar nuevas vías para tratar el trastorno en esas poblaciones.

"Este enfoque permite que las nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas, incluyendo biomarcadores en sangre y fármacos modificadores de la enfermedad, puedan adaptarse, validarse y personalizarse para la población latinoamericana", le dice a BBC Mundo.

El objetivo, agrega, es lograr que estos avances científicos "se implementen de forma equitativa y sean accesibles también para las personas más vulnerables".

Al mismo tiempo, varios países en América Latina han establecido planes nacionales de demencia para contar con mecanismos que permitan acceder a diagnósticos, tratamientos y soluciones para los pacientes.

"Creo que las políticas públicas son la única forma con la que realmente podemos llegar a asegurar la equidad y visualizar un futuro", dice Diego Aguilar.

"El abanico de posibilidades que se están presentando para la EA es impresionante, pero siempre la pregunta es si todas esas posibilidades son accesibles para todo el mundo".

