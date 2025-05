Ángela Storace: "El cambio que te va a dar más resultados en tu vida es el de convertirte en la protagonista de tu película"

Embed - Ángela Storace: "El coaching es un proceso de transformación interna" | #SALUDYBIENESTAR

Storace, madre de tres hijos y coach profesional, comenzó su carrera en el mundo del coaching después de un proceso de autodescubrimiento. Con una formación previa en abogacía, se dio cuenta de que la abogacía no le llenaba y que era hora de cambiar su rumbo. “Yo veía por dentro que no me estaba gustando pero no me animaba ni a decirlo y fue como de mucho dolor porque yo creía que de abogada tenía que saltar a algo más”, relató en el ciclo "Bienestar y Salud" de El Observador, junto a La Casa Violeta. Después de experimentar con otras áreas, descubrió el coaching, un cambio que definió como un “antes y un después”.