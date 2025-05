Trabajó para empresas de Brasil y EEUU, volvió a su ciudad y decidió apostar por el interior del país con dos negocios innovadores

Como muchas de las personas que crecen cerca de la frontera, la vida de Alejandro Salmantón ha transcurrido entre dos países . Nació en un hospital de Brasil, pero sus padres son uruguayos, así que, hasta que se fue a estudiar a Montevideo, vivió y estudió en Rivera. Ya en la capital se formó en publicidad, marketing, y after effects , un software de animación y efectos visuales que lo llevó a trabajar con productoras y empresas de Uruguay, Brasil y Estados Unidos, entre otros países .

“Cuando me vine al interior no me veía trabajando en ninguna de las empresas que había en la ciudad. Era volar o emprender”, repasó sobre su camino.