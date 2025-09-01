Dólar
/ Café y Negocios / VUELOS

Aprueban nueva conexión aérea entre Paraguay y Uruguay

El servicio estará a cargo de la empresa Paranair y unirá a las capitales de ambos países, con una escala en un departamento del interior

1 de septiembre 2025 - 13:03hs
Aeropuerto de Carrasco.jpg

Durante la última sesión de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, presidida por la subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se autorizó una nueva conexión aérea entre Uruguay y Paraguay.

La ruta, que tendrá dos frecuencias semanales, estará a cargo de la aerolínea Paranair y unirá Asunción con Montevideo e incluye, además, una escala en el aeropuerto de Rivera.

“Esta nueva conexión representa un paso significativo en la reactivación de la conectividad aérea en Uruguay, ya que fortalece el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales y amplía las oportunidades de operación”, destacaron las autoridades.

