Aprueban nueva conexión aérea entre Paraguay y Uruguay

Durante la última sesión de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, presidida por la subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se autorizó una nueva conexión aérea entre Uruguay y Paraguay.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La ruta, que tendrá dos frecuencias semanales, estará a cargo de la aerolínea Paranair y unirá Asunción con Montevideo e incluye, además, una escala en el aeropuerto de Rivera.

“Esta nueva conexión representa un paso significativo en la reactivación de la conectividad aérea en Uruguay, ya que fortalece el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales y amplía las oportunidades de operación”, destacaron las autoridades.

La noticia se suma a otros anuncios recientes en materia de transporte aéreo. En las últimas semanas, el Ministerio de Turismo, Paranair y Aeropuertos Uruguay confirmaron la incorporación de una nueva frecuencia en la ruta Montevideo-Salto.