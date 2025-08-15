Dólar
/ Café y Negocios / GEELY

"El mejor producto de Geely de todos los tiempos": el SUV eléctrico que llega al país para sorprender

El nuevo SUV ofrece un diseño moderno, hasta 430 km de autonomía, amplio espacio interior y un completo paquete de seguridad y asistencias a la conducción

15 de agosto 2025 - 12:02hs
Geely EX5-149

Grupo Fiancar avanzó un paso más en su impulso por la electromovilidad con la presentación oficial del Geely EX5. Este modelo, ya convertido en un referente de la marca, combina diseño, rendimiento, confort y seguridad en una propuesta única. Se trata del primer vehículo 100% global de la marca, desarrollado para los 89 mercados donde la marca está presente, y su impacto se sintió de inmediato en todos ellos.

“Desde que comenzamos a representar a Geely en 2008, no deja de sorprendernos. Modelo a modelo, siempre hay una evolución notable, y desde que incursionó en la electromovilidad el salto en calidad ha sido enorme. En mi opinión, este modelo, el EX5, es el mejor producto de Geely de todos los tiempos”, aseguró Richard Lempert, director general de Grupo Fiancar.

Geely EX5-111

Llega en dos versiones: PRO y MAX, con un motor 100% eléctrico de 215 HP, alcanzando 320 Nm de torque. Su autonomía es de 430 km según el ciclo WLTP y la capacidad de la batería de 60.22kWh.

En el interior presenta una pantalla táctil HD de 15,4” con Apple CarPlay, que es el centro de una experiencia conectada, con comandos intuitivos y funciones inteligentes. También cuenta con comando de voz, sistema de sonido inmersivo con 16 parlantes, iluminación ambiental multicolor, y prestaciones premium como función de masaje en ambos asientos delanteros.

Su diseño de líneas dinámicas se luce con la parrilla estilizada y las luces traseras que cruzan todo el ancho del vehículo, mientras que los faros LED automáticos, las llantas de 19 pulgadas (en la versión MAX) y el techo solar panorámico completan un exterior moderno y sofisticado.

En seguridad, el modelo obtuvo la calificación 5 estrellas de Euro NCAP. Está equipado con 6 airbags y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo.

La versión Pro tiene un valor de USD 30.990, y la Max de USD 35.990. Al igual que todos los vehículos eléctricos de Geely, cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km, y en el caso de la batería, está cubierta por 8 años o 150.000 km. El service se realiza cada 20.000 km

Geely EX5-128

Versatilidad para todos los públicos

El EX5 inaugura una nueva generación de SUV eléctricos de Geely, combinando diseño elegante, gran autonomía y un excelente confort interior. Es el primer modelo en estrenar la plataforma modular electrificada GEA, que integra tecnología de punta y conectividad inteligente, ofreciendo una experiencia de conducción moderna y segura.

Es un SUV de tamaño mediano, con cinco plazas y amplio espacio, ideal para uso familiar o individual. “Es cómodo para ciudad, muy estable y seguro para ruta, y su autonomía permite un uso versátil", comentó el director de Grupo Fiancar.

Hemos visto interés desde familias jóvenes hasta parejas mayores o personas que buscan un eléctrico con gran confort Hemos visto interés desde familias jóvenes hasta parejas mayores o personas que buscan un eléctrico con gran confort

A poco más de dos meses de iniciar la preventa, la demanda superó las expectativas. En el test drive realizado en el Shopping de Autos de Grupo Fiancar en Ruta Interbalnearia, se generó una convocatoria destacada, evidenciando las expectativas del mercado. Las partidas del modelo de julio, agosto y septiembre ya están agotadas, y la empresa actualmente está comercializando la de octubre.

Un modelo estrella para un país líder en eléctricos

La coyuntura del mercado automotor acompaña la llegada del EX5. Según Lempert, en julio, uno de cada cinco autos vendidos en Uruguay fue eléctrico y, si se suman los híbridos, uno de cada cuatro. Tomando únicamente a Montevideo y Canelones, la proporción asciende incluso a uno de cada tres.

En materia de electromovilidad, Uruguay es pionero en la región, y lidera el market share de vehículos de nuevas energías, superando a países referentes como Costa Rica y Colombia. En este contexto, presentar el producto estrella, de una marca estrella en eléctricos como Geely, es algo que nos llena de orgullo”, concluyó el director general.

