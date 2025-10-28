En noviembre de 2024 una foto de Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, y Javier Milei recorría los portales de la región. La noticia, en ese entonces, era el levantamiento de capital de la firma argentina que había conseguido cerrar una Serie E por más de US$ 300 millones. El hito fue celebrado por el presidente argentino que destacó a Ualá como "un caso de éxito".
Automatización de tareas: el motivo detrás de los 135 despidos de Ualá
La fintech argentina fundada por Pierpaolo Barbieri anunció en un comunicado la reorganización de la compañía que supuso la desvinculación del 8% de su plantilla