Cómo se calcula el valor de la patente, el impacto del dólar en el precio de este año y a qué se destina su recaudación

La fijación del precio de las patentes de rodados está influenciada por distintas variables, la principal es el “valor venal” de los vehículos- es decir, el valor que tiene en un uso y estado promedial-. Ese monto se toma de la base de datos de la empresa privada Autodata , firma que también asesora a las aseguradoras de todo el país, incluido al Banco de Seguros del Estado, en caso de siniestralidad y que desde el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) del Congreso de Intendentes consideran una fuente de "datos confiables" .

Sobre el valor de referencia técnico que llega desde Autodata a Sucive, se aplica una alícuota de 5% (menos el IVA) para autos cero kilómetro y de 4,5% sobre la mayoría de los usados, de 3% para los vehículos cero kilómetro eléctricos (sin IVA) y de 2,5% si son eléctricos usados. En la variación de este cálculo año tras año inciden también otros puntos como la inflación acumulada, la pérdida de valor del vehículo con el paso del tiempo y el valor del dólar.

Para hacer la conversión de dólares a pesos uruguayos -moneda en la que se paga el tributo- Sucive toma "el valor del dólar interanual del año que vence, es decir, entre octubre de 2024 y setiembre de 2025", precisa el director de Asuntos Vehiculares y Sucive en el Congreso de Intendentes, César García, y sostiene que el valor del dólar que se aplicó en el cálculo más reciente es de $ 41, 82. "Hoy el dólar está más bajo, pero muchas veces nos ha pasado al revés. Esta vuelta son seis puntos más que tiene el dólar y es lo que generó esa diferencia que ha despertado opiniones diversas en la gente", detalla García en relación a la variación interanual del dólar de 6,04% . Además del tipo de cambio, se tiene en cuenta para el cálculo del tributo de aquellos vehículos anteriores al año 1992-que pagan un importe fijo- el ajuste por Índice de Precios al Consumo anualizado al 30 de setiembre del 2025 de 4,25%.

El referente de Sucive indica que el valor de aforo de los vehículos tiende a bajar todos los años por su uso, "salvo que una marca mantenga el valor y hasta lo suba, pero eso es una dinámica del mercado". En este sentido, García señala que si se mira el aforo del año pasado y el de este año se puede constatar cuánto bajó la patente . "Lo que subió seguramente es el dólar. Si la patente bajó un 5% promedial, el dólar subió un 6%, entonces tenés un punto más arriba, y estás pagando un poco más que el año pasado", dice y sostiene que en otros años ha sucedido el caso inverso porque "el dólar estaba más matizado" .

¿Es posible que la patente de un vehículo usado pueda valer más que el de uno cero kilómetro? "El vehículo cero kilómetro tiene por norma que no puede tributar menos que el máximo del vehículo del año anterior. O sea que eso para una misma marca de modelo de año, no puede suceder", indica el director de Sucive.

A pesar de las críticas por montos más elevados en el tributo en el nuevo año, Sucive recibió en este 2026 más pagos que nunca. "Podemos decir que recaudamos el 56% de la tributación anual", indica tras el vencimiento de la primera cuota del impuesto del 20 de enero. Se trata de un 13.5% más que lo que se recaudó el año anterior en la misma fecha.

Para García, esto se debe a que es el único impuesto que ofrece descuentos por el pago de la anualidad a principio de año como en el vencimiento de cada cuota. "Pagando en cuotas tiene la oportunidad de pagar un 10% menos en cada una de esas cuotas", apunta.

Lo que se recauda por el pago de la patente equivale a 1.5% del PIB que constituye parte del 3,33% que tienen los gobiernos departamentales de manejo departamental. "Con esta plata se paga el sueldo del sepulturero de un cementerio o de un oficinista", ejemplifica García.

¿Cómo se establece el valor venal de los vehículos en Uruguay?

Autodata desarrolla, mantiene y actualiza desde hace más de 30 años el Padrón General de Valores Venales, el cual comprende una base de más de 75.000 modelos de vehículos.

Para cada unidad identificada en el padrón, Autodata determina de manera sistemática, homogénea y semestral un valor venal referencial, expresado en dólares. A partir de este trabajo, Sucive toma los valores procesados entre enero y julio de cada año para componer el costo de la Patente de Rodados del año siguiente.

En intercambio con Café y Negocios, el director fundador de Autodata Jorge Martínez de Boni, explica: “Los valores venales correspondientes a vehículos usados constituyen estimaciones técnicas de valor de mercado, elaboradas por Autodata en base a un proceso metodológico estructurado y sustentado en criterios objetivos que contempla, entre otros, los siguientes elementos: identificación inequívoca del modelo, versión y segmento dentro del mercado, análisis estadístico de precios promedio de venta al público, aplicación de criterios alineados con normas internacionales de valuación, relevamiento, análisis y ponderación de la información provista por los principales agentes del mercado que interactúan con nuestros valores venales (como concesionarios en plaza, importadores, compañías aseguradoras, entidades financieras y otros operadores relevantes)”.

A esto se suma también el análisis comparativo con valores de mercado de unidades usadas y equivalentes y el estudio de más de 10.000 actualizaciones de valor venal anuales para las liquidaciones de siniestros y la consideración del valor de referencia de unidades 0 km vigentes en plaza.

Pero, ¿cómo se define el “valor venal” de un vehículo estándar? Martínez de Boni detalla que para lograrlo se toman en cuenta unidades en buen estado, sin golpes estructurales, cubiertas, chapa y pintura sin observaciones, vidrios y accesorios en buen estado, con un recorrido anual estimado de 15.000 kilómetros (km) para los vehículos a nafta, 22.500 km para los vehículos eléctricos , híbridos y con diesel adaptado o motor con cambio de combustible y 30.000 km para los vehículos originales a gas oil y fecha teórica de empadronamiento al 1º de julio de cada año.

“No se toman en cuenta vehículos con uso abusivo, ni de alquiler, o con cualquier defecto de uso, suponiendo que todos los elementos mecánicos disponen como mínimo de un 50% de su vida útil”, apunta el titular de Autodata.

Los valores venales elaborados por Autodata son utilizados como referencia técnica de valor por la totalidad de las compañías privadas de seguros que operan en plaza y el Banco de Seguros del Estado, como insumo para la determinación del costo de las primas y para la totalidad de las liquidaciones de siniestros en Uruguay. “Más de 300 concesionarios de vehículos a nivel nacional interactúan de forma diaria con nuestros valores como referencia para la comercialización de sus productos, así como casi la totalidad de los importadores de vehículos”, precisa Martínez de Boni. Además, la mayoría de los bancos en plaza lo utilizan para la evaluación de garantías, créditos prendarios, riesgos crediticios y otros fines. “Como complemento nuestros valores y tasaciones de valores reales son utilizados por más de 50 empresas para la valuación de sus flotas y por el Sucive, además de entes estatales (como Junta Nacional de Drogas, BPS o ministerios), y sirve como soporte ante juicios”, concluye el director de Autodata.

Patentes y multas

En la ley del Presupuesto Nacional, los legisladores otorgaron a Sucive la capacidad de variar el modo de cobro si el organismo encuentra una forma mejor para que la gente pague sus tributos. "Encontramos que la manera de hacerlo era uniendo de nuevo la patente y las multas en el 2026, otorgando un beneficio del 50 % de quita para el caso de pagos al contado y un 30 % para el caso de pago financiado. Creo que el aspecto medular del sistema es la bonificación. Unir patente con multa es a los efectos de que la persona tenga que cumplir a rajatabla con las cuotas a las que asume", dice García de Sucive. A comienzo del sistema eran 70 .000 los casos que comprendían tributación y multas unidas. De esos 70.000, sólo 20.000 decidieron separar la multa de la patente y pagaron una cosa y no pagaron la otra. "Es un número muy menor", detalla García.