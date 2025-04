Desafíos y oportunidades para el desarrollo económico en Uruguay, según tres empresarios

COPA LIBERTADORES Atlético Nacional vs Nacional: ¿qué equipo ganará el partido por Copa Libertadores? Mirá el pronóstico que dio la Inteligencia Artificial

"Siempre destacamos la importancia de Uruguay como un país con estabilidad económica y eso lo tenemos que cuidar entre todos. En nuestro caso particular, al estar en una empresa de tecnología, tenemos una demanda constante de talento y nuestros recursos humanos hoy tienen un desempleo cero", explicó la ejecutiva.

Desde su perspectiva, el país debe enfocarse en fortalecer la educación para formar más profesionales calificados. "Necesitamos muchos más profesionales para el futuro y así mover la economía a través del trabajo. Nuestro hub de desarrollo en Uruguay brinda servicio a otras regiones y contamos con unos 500 colaboradores, pero seguimos apostando a crecer y expandirnos a nuevas geografías", indicó.

Crecimiento, desindexación, riesgos de los contratos de inversión y cambios laborales

Por su parte, Alejandro Ruibal puso el foco en la necesidad de que el país crezca más, así como en la oportunidad de desindexar ciertas fórmulas paramétricas en la industria de la construcción.

"No hay que tenerle miedo al concepto de desindexación y nos toca a nosotros también en el sector de la construcción. Gabriel (Oddone, el ministro de Economía y Finanzas) no solo habla de desindexar el salario, también habla desindexar la fórmula paramétrica de la industria y yo le dije que no tengo problema en que nos sentemos a discutir eso, siempre y cuando convengamos que en un contrato los riesgos tienen que estar reflejados", indicó el empresario.

En ese sentido, dijo que cualquier contrato "para que sea sano y para llegar a un buen resultado, tiene que tener un diseño en el que los riesgos estén alojados en la espalda o en los hombros de aquel que mejor lo puede evaluar o gestionar".

"Cuando hay un desequilibrio en los contratos y una de las partes asume riesgos que no puede evaluar correctamente, yo pierdo plata una vez, dos veces, la tercera vez no voy a perder plata, o me fundí o ya te lo pasé a precios. Es fundamental discutir estos temas para lograr contratos más justos y sostenibles", remarcó Ruibal.

Además, expresó su preocupación por ciertos cambios en la normativa impulsada por el nuevo ministro de Trabajo, Juan Castillo, como la reducción de la jornada laboral.

"Son temas que hay que discutir y que ya están sobre la mesa. Mi preocupación no es de alarma, sino de sentido común: no podemos perder de vista el crecimiento y el desarrollo del sector. No matemos a la gallina de los huevos de oro que es lo que nos va a dar el crecimiento", expresó Ruibal.

La inversión en pesos uruguayos y el cambio cultural de abandonar el dólar

Desde el sector inmobiliario y de inversiones, Javier Vigo destacó la necesidad de repensar la forma en que se mide la rentabilidad de las inversiones en Uruguay. Señaló que la excesiva dependencia del dólar como referencia limita el potencial de crecimiento del país.

"Deberíamos dejar de pensar en el dólar como la única variable para atraer inversiones. Hoy en día, muchos uruguayos están demasiado enfocados en el movimiento del dólar, pero si observamos la tendencia a mediano y largo plazo, el peso uruguayo ha demostrado ser una moneda más rentable", explicó el presidente de Pilay Uruguay, cuyos productos de inversión son ofrecidos en moneda nacional.

Para argumentar su postura, el presidente de Pilay Uruguay resaltó que gran parte de los costos en el sector de la construcción están en pesos uruguayos, lo que hace contradictorio que los inmuebles en el país sigan cotizándose en dólares.

"El 80% del costo de la construcción es en pesos. Entonces, ¿por qué se siguen vendiendo propiedades en dólares? Es un problema cultural que tenemos que abordar. Tenemos que animarnos a vender en pesos y demostrar que es posible invertir en esta moneda con seguridad y rentabilidad", señaló.