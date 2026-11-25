Las agencias de Grupo Punto fueron protagonistas de la 39ª edición de la Campana de Oro, organizada por la Cámara de Anunciantes del Uruguay y celebrada el viernes 20. Entre ambas, conquistaron 9 de las 23 Grandes Campanas entregadas durante la ceremonia y sumaron otros 18 reconocimientos con Campanas de Oro .

Este certamen, que premia la calidad y creatividad de la publicidad en el país, es uno de los principales encuentros del sector, ya que reúne no solo a las agencias de publicidad sino también a los líderes de marketing de las principales marcas y empresas de Uruguay. Esta última edición fue presidida por Martín Gómez, director de Marketing de GDU.

Grupo Punto fue uno de los protagonistas de la ceremonia, al consagrarse como el grupo de empresas más premiado. Las campañas realizadas por los equipos de Punto y From le valieron 9 Grandes Campanas y 18 Campanas de Oro.

“Estos reconocimientos son el reflejo del enorme talento y profesionalismo de nuestro equipo, pero sobre todo, del vínculo de confianza que construimos día a día con nuestros clientes, quienes nos eligen para impulsar sus marcas y lograr grandes resultados juntos”, destacó Pablo Marqués, presidente de Grupo Punto .

La Campana de Oro distingue las mejores piezas publicitarias a partir de los puntajes otorgados por un jurado de expertos. Los premios se definen por rubro o medio —televisión, radio, gráfica, vía pública y digital, entre otros— y por categoría, según el sector de actividad de cada anunciante. En una primera instancia, las campañas compiten con otras de su mismo sector y medio. Las que obtienen las mejores calificaciones reciben una Campana de Oro. Entre ellas, la pieza con el puntaje más alto de cada rubro se lleva la Gran Campana de Oro, el máximo reconocimiento del certamen.

“Logramos reconocimientos por campañas diferentes, para clientes de categorías muy distintas. Trabajamos todo el año pensando estrategias que ayuden a nuestros clientes a mejorar su posicionamiento y vender más. Que muchas de esas ideas hayan sido reconocidas por la Cámara de Anunciantes nos llena de orgullo”, destacó Bruno Petcho, director de Grupo Punto.

Grandes Campanas obtenidas por Punto:

Gran Campana: Contenido. Anunciante: Dove. Título: Renacidas.

Gran Campana: Gráfica. Anunciante: El País. Título: Kim Jong Un.

Gran Campana: Campaña Gráfica. Anunciante: El País. Título: La gente busca la verdad.

Grandes Campanas obtenidas por From:

Gran Campana: Diseño. Anunciante: KFC. Título: KFCito.

Gran Campana: Piezas creadas en Uruguay para el mercado exterior. Anunciante: CPA de Argentina. Título: Qué hermosura la agrimensura.

Gran Campana: Promociones y activaciones. Anunciante: KFC. Tïtulo: Kafecito.

Gran Campana: TV menos de 40 segundos. Anunciante: Cash. Título: Azul clarito.

Gran Campana: TV de más de 40 segundos. Anunciante: Soluciones Cash. Título: Gil.

Gran Campana: Campaña de televisión: Anunciante: Soluciones Cash. Título: Gil.