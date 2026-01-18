El boom de los viajes de uruguayos a la Fórmula 1: precios, perfiles y las claves detrás de esta tendencia

Aunque durante muchos años el automovilismo se mantuvo como un deporte de nicho , en los últimos tiempos esta tendencia se amplió y se masificó. Según especialistas del sector de viajes, la popularización de la serie de Netflix Drive to Survive, estrenada en 2019, fue clave para acercar la Fórmula 1 a nuevos públicos y ampliar su base de seguidores . A esto se suma que las carreras dejaron de ser solo un evento deportivo para convertirse en una experiencia de entretenimiento global, con propuestas que van mucho más allá de la competencia en pista .

En Uruguay este fenómeno se reflejó concretamente en un aumento de las consultas para viajar a ver la competencia en vivo , especialmente cuando las carreras se disputan en destinos cercanos.

“En 2025 vendimos un vuelo chárter completo para ver la Fórmula 1 en São Paulo, impulsado por el interés de nuestros clientes en asistir a este evento. Para 2026, aunque aún faltan 10 meses, ya hemos recibido numerosas consultas ”, contaron desde la agencia de viajes Hiperviajes, refiriéndose al Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1 , una de las carreras del campeonato mundial que este año se disputará entre el 6 y el 8 de noviembre.

MUNDIAL 2026 Mundial 2026: la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas, mirá los países y el partido con más demanda

Por su parte, desde Mac Travel Sports, una agencia especializada en turismo deportivo, señalaron que esta tendencia viene en crecimiento desde hace aproximadamente cuatro años y que, específicamente para el Gran Premio de San Pablo 2026, la demanda es muy alta.

Con una amplia ventana de comercialización del producto, los picos de consultas y ventas suelen concentrarse entre diciembre y enero, coincidiendo con el período de vacaciones y con el receso del calendario de la Fórmula 1, un contexto que lleva a los fanáticos a buscar otras formas de vincularse con el deporte mientras no hay competencia en pista.

Captura de pantalla 2026-01-16 133003

El público interesado en viajar a este tipo de competiciones también ha experimentado cambios en el último tiempo.

Según los operadores, la mayoría de los asistentes suelen ser hombres apasionados por la Fórmula 1, pero también se observa últimamente un creciente interés entre las mujeres.

“Lo que vemos año a año es que cada vez más chicas se animan a viajar, incluso solas, a ver un Gran premio de Fórmula 1”, resaltaron.

El público, detallaron, se completa con grupos de amigos, parejas y abuelos que viajan con sus nietos, lo que refleja una pasión que atraviesa generaciones.

Precios, destinos y otros eventos deportivos que generan demanda entre los uruguayos

En cuanto a los precios de los paquetes de viaje para este tipo de eventos en destinos cercano como San Pablo, desde las agencias de viajes detallaron que pueden ir desde los US$ 1.500 a más de US$ 2.000 con alojamiento, vuelo y entradas incluidas. Sin embargo, los precios suelen variar considerablemente según el destino y, en plazas como Mónaco o Las Vegas, pueden superar los US$ 15.000 por persona.

“Justamente San Pablo es uno de los premios más buscados entre los uruguayos, no solo por la cercanía, y porque estamos a un vuelo a un poco menos de tres horas, sino también porque suele caer en una etapa clave de la competición”, sostuvieron desde la agencia especializada en turismo deportivo.

Además, desde Hiperviajes señalaron que en el último tiempo han notado un aumento significativo en la demanda de eventos deportivos en general. Por ejemplo, adelantaron que están recibiendo un alto nivel de demanda para la maratón de Río, un evento deportivo que tendrá lugar entre el 3 y el 8 de junio de 2026 y que los clientes buscan combinar con unas vacaciones en la "cidade maravilhosa".

La agenda de eventos deportivos en el 2026 se completa además con el Mundial de Fútbol, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año que viene en Canadá, México y Estados Unidos y para el que distintas agencias de viaje uruguayas ya venden sus paquetes. Estos van desde US$ 1.699 incluyendo una entrada a un partido de fase de grupos y tres noches de hotel (sin vuelo) hasta los US$ 18.000 con todo incluido y dependiendo de variables como la categoría del hotel o si el pasajero se queda tras la clasificación.