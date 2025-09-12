Con la conquista del Gran Effie por la campaña “Muchísimo Cheddar Che”, Cámara TBWA y McDonald’s celebran de la mejor manera sus nueve años de relación ininterrumpida. Fruto de una visión estratégica compartida, este premio subraya el compromiso de ambas partes con la búsqueda y realización de ideas tan creativas como efectivas, reafirmando el rol de la agencia como socio estratégico de la marca.
El dúo detrás del Gran Effie: la historia de McDonald's y Cámara TBWA que sigue cosechando éxitos
McDonald’s y Cámara TBWA celebran el Gran Effie por “Muchísimo Cheddar Che”, coronando 9 años de alianza con creatividad y efectividad