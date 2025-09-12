Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  18°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / PREMIO

El dúo detrás del Gran Effie: la historia de McDonald's y Cámara TBWA que sigue cosechando éxitos

McDonald’s y Cámara TBWA celebran el Gran Effie por “Muchísimo Cheddar Che”, coronando 9 años de alianza con creatividad y efectividad

12 de septiembre 2025 - 10:55hs
Gran EFFIE

Con la conquista del Gran Effie por la campaña “Muchísimo Cheddar Che”, Cámara TBWA y McDonald’s celebran de la mejor manera sus nueve años de relación ininterrumpida. Fruto de una visión estratégica compartida, este premio subraya el compromiso de ambas partes con la búsqueda y realización de ideas tan creativas como efectivas, reafirmando el rol de la agencia como socio estratégico de la marca.

Este reconocimiento se suma a los 14 premios obtenidos juntos en el Effie, a numerosas distinciones en festivales locales y regionales, y al León de Plata alcanzado en el Festival de Cannes 2023.

Además del máximo galardón de la noche, la agencia también obtuvo otros cuatro premios a la eficiencia publicitaria, con BHU y Nissan entre los clientes distinguidos.

Con este nuevo logro, la filial uruguaya de TBWA continúa consolidando su liderazgo como una de las agencias más creativas y efectivas del país, mientras que McDonald’s reafirma su posición como uno de los anunciantes más premiados en la historia del festival en Uruguay.

Temas:

Gran Effie McDonald's Cámara TBWA historia

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza llamado de atención a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral
JUSTICIA

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza "llamado de atención" a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral

Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus hijos
CRIMEN EN SORIANO

"No me puedo ir de este mundo sin mis hijos": el audio que mandó Andrés Morosini antes de suicidarse y matar a los dos niños

Marines de Estados Unidos y militares uruguayos posan para una foto el 14 de agosto, en el marco de un intercambio de cooperación. 
PARLAMENTO

Ministra de Defensa aseguró que ingreso de marines "no requería" autorización parlamentaria porque fue un "intercambio académico"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar