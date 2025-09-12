El dúo detrás del Gran Effie: la historia de McDonald's y Cámara TBWA que sigue cosechando éxitos

Con la conquista del Gran Effie por la campaña “Muchísimo Cheddar Che”, Cámara TBWA y McDonald’s celebran de la mejor manera sus nueve años de relación ininterrumpida. Fruto de una visión estratégica compartida, este premio subraya el compromiso de ambas partes con la búsqueda y realización de ideas tan creativas como efectivas, reafirmando el rol de la agencia como socio estratégico de la marca.

Este reconocimiento se suma a los 14 premios obtenidos juntos en el Effie, a numerosas distinciones en festivales locales y regionales, y al León de Plata alcanzado en el Festival de Cannes 2023.

Además del máximo galardón de la noche, la agencia también obtuvo otros cuatro premios a la eficiencia publicitaria, con BHU y Nissan entre los clientes distinguidos.

Con este nuevo logro, la filial uruguaya de TBWA continúa consolidando su liderazgo como una de las agencias más creativas y efectivas del país, mientras que McDonald’s reafirma su posición como uno de los anunciantes más premiados en la historia del festival en Uruguay.