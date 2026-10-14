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El especial Perspectivas Económicas llega a Café y Negocios: la mirada de los especialistas en el streaming de El Observador

El programa analizará las perspectivas económicas locales y globales el próximo jueves 15 de octubre, de 17:00 a 18:00 horas

14 de octubre de 2026 13:58 hs
Placa nota web (1)

La transmisión será el jueves 15 de octubre, de 17:00 a 18:00 horas, y estará conducida por María Noel Durán y Álvaro Irigoitia. El programa se dividirá en dos bloques de media hora, con la participación de seis especialistas y el apoyo de Latin Securities y Toyota.

El primer bloque estará dedicado a la coyuntura económica local y contará con la moderación de Miguel Noguez, periodista de Economía de El Observador. Participarán los economistas Florencia Carriquiry, Ignacio Umpiérrez y José Antonio Licandro.

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Entre los temas previstos estarán las perspectivas de crecimiento para 2027 y las posibilidades de una recuperación real y sostenida. También se analizará cómo compatibilizar un escenario de bajo crecimiento con el cumplimiento del programa fiscal y las expectativas de una mayor recaudación.

La mesa abordará, además, los desafíos de la próxima ronda de negociación salarial y las prioridades entre la recuperación del salario real, el empleo y la productividad. A su vez, se discutirá qué se puede esperar de la inversión en 2027, en un contexto de tasas altas, y cómo puede incidir el escenario internacional en las decisiones de inversión y en el atractivo de Uruguay.

El segundo bloque estará centrado en la coyuntura global y será moderado por Maximiliano Montautti, editor de Economía de El Observador. Los invitados serán Marcos Soto, Ramón Pampín, y Marcelo Sibille.

En esta instancia, la discusión incluirá las perspectivas regionales, con un giro político hacia la derecha en América Latina, así como una eventual reconfiguración del Mercosur ante un cambio de gobierno en Brasil.

También se analizará la incertidumbre energética asociada a la continuidad del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el escenario de aranceles tras las elecciones de medio término en Estados Unidos y el impacto de la inteligencia artificial en la economía global.

Quienes quieran seguir el especial podrán hacerlo a través del canal de YouTube de El Observador, donde tras la emisión el video también permanecerá on demand.

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