El primer paso clave de los Effie Awards Uruguay 2026 rumbo a la gala de premiación

En la Universidad Católica del Uruguay (UCU) se realizó la primera jornada presencial de evaluación de la 17.ª edición de los Effie Awards Uruguay, el certamen organizado por la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP) que reconoce las campañas más efectivas al combinar creatividad, estrategia y resultados de negocio.

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La excelencia en marketing se refleja en sus resultados, y en los Effie Awards el jurado es el encargado de garantizar ese estándar. Integrado por un equipo multidisciplinario, evalúa cada campaña con rigurosidad y una mirada estratégica. En esta edición, el proceso reunió a más de 40 referentes de anunciantes, agencias, medios de comunicación y la academia.

Para garantizar la máxima transparencia, la evaluación se lleva a cabo mediante un sistema de puntuación confidencial, supervisado por el veedor internacional Ricardo Aros. Su participación asegura la imparcialidad del proceso y refuerza el prestigio de un premio que reconoce la calidad y efectividad de los trabajos presentados.

Récord de inscripciones y nuevos reconocimientos Al respecto, Diego Lazcano, presidente de los Effie Uruguay 2026, expresó: "La diversidad y el nivel de nuestro jurado no solo garantizan una evaluación rigurosa y equitativa, sino que también contribuyen a elevar el estándar de la industria publicitaria uruguaya. Este año, además, alcanzamos un récord de inscripciones, lo que redobla la responsabilidad de quienes integran el jurado y reafirma el lugar que Effie ha conquistado como referente de la efectividad en nuestra industria".