El Sodre fue sede de una nueva gala benéfica para impulsar programas educativos de Niños con Alas

El pasado jueves 14 de mayo, Fundación Niños con Alas realizó una nueva edición de su tradicional gala a beneficio en el Auditorio Nacional Adela Reta. En esta oportunidad, el público pudo disfrutar de la obra “El Corsario”, del Ballet Nacional del Sodre, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Una noche llena de emoción, arte y solidaridad, destinada a apoyar el trabajo que Fundación Niños con Alas lleva adelante con más de 1500 niños y adolescentes de contextos vulnerables.

La gala convocó a padrinos, madrinas, sponsors, autoridades, empresas y amigos, quienes acompañaron una vez más esta instancia de difusión y recaudación que, año a año, contribuye a transformar realidades a través de la educación.

Antes de la función, el público se emocionó con los testimonios de exalumnos, que destacaron la importancia del apoyo recibido en la superación de sus dificultades y el logro de sus objetivos. Luego, el presidente Álvaro Tarabal, agradeció a todos aquellos que, con su apoyo, logran sostener y ampliar el impacto de los programas de la institución.