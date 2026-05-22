Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Sodre

El Sodre fue sede de una nueva gala benéfica para impulsar programas educativos de Niños con Alas

La gala solidaria de Niños con Alas reunió arte, emoción y compromiso social para apoyar a más de 1500 niños y adolescentes

22 de mayo de 2026 10:14 hs
Screen Shot 2026-05-21 at 15.48.22

El pasado jueves 14 de mayo, Fundación Niños con Alas realizó una nueva edición de su tradicional gala a beneficio en el Auditorio Nacional Adela Reta. En esta oportunidad, el público pudo disfrutar de la obra “El Corsario”, del Ballet Nacional del Sodre, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Una noche llena de emoción, arte y solidaridad, destinada a apoyar el trabajo que Fundación Niños con Alas lleva adelante con más de 1500 niños y adolescentes de contextos vulnerables.

La gala convocó a padrinos, madrinas, sponsors, autoridades, empresas y amigos, quienes acompañaron una vez más esta instancia de difusión y recaudación que, año a año, contribuye a transformar realidades a través de la educación.

Antes de la función, el público se emocionó con los testimonios de exalumnos, que destacaron la importancia del apoyo recibido en la superación de sus dificultades y el logro de sus objetivos. Luego, el presidente Álvaro Tarabal, agradeció a todos aquellos que, con su apoyo, logran sostener y ampliar el impacto de los programas de la institución.

La noche dejó en evidencia, una vez más, cómo el arte también puede ser una forma de abrir oportunidades y acompañar el futuro de cientos de niños y adolescentes.

Las más leídas

El picudo rojo no está solo: aceleran la movida para controlar otra plaga forestal, el escarabajo E fornicatus

Peñarol 1-1 Corinthians: el aurinegro luchó hasta el final pero no tuvo claridad y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Orsi paga en las encuestas un modo nefasto de hacer política

"Falta de respeto": el comentario de Julio Ríos y el equipo de Las voces del fútbol a la pelea con Sergio Markarian

Temas:

Sodre gala niños Niños con Alas

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar