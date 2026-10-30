Innovación y negocio: proyecto reúne a una empresa con la academia para darle una segunda vida a las baterías de autos eléctricos

Para 2030 Uruguay tendrá más de 800 toneladas de baterías de vehículos eléctricos fuera de uso. Para adelantarse a ese momento, la empresa Ingener, la Universidad de la República y la Universidad ORT y ANII se unieron en SecondLife, un proyecto que tiene como objetivo darles otra oportunidad.

El proyecto apuesta a darle un nuevo fin a las baterías de vehículos eléctricos que todavía tienen capacidad de ser utilizadas para almacenar energía.

La gerente de servicios de Ingener, Lucía Addiego , estimó en conversación con Café y Negocios que, desde el punto de vista energético, la iniciativa redunda en un mayor aprovechamiento de la infraestructura eléctrica disponible hoy en día. En tanto, desde el punto de vista económico, la apuesta de Ingener es “transformar algo de innovación e investigación en un producto que sea una solución real para una necesidad actual en el Uruguay y que pueda transformarse en un producto comercializable, que sea escalable y replicable” y “una oportunidad de negocio”.

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Second Life es un sistema de almacenamiento de energía que, en su prototipo, se implementó en un sistema de carga rápida de vehículos eléctricos pero que, eventualmente, puede aprovecharse para otras aplicaciones, por ejemplo, a nivel residencial o industrial.

“Cualquier aplicación que un sistema de baterías pueda mejorar el uso de la energía, tanto a nivel de potencia disponible como de consumo de energía, para aprovechar, por ejemplo, temas tarifarios”, especificó Addiego. En el mismo sentido puede ser funcional para reforzar la red en lugares donde la potencia no satisface la demanda, por ejemplo, en una zona remota del interior.

Un prototipo y el futuro del proyecto

El piloto de SecondLife ya está en marcha. Se trata de un cargador que está disponible para uso público de cualquier usuario de vehículo eléctrico que puede ir a cargar ahí a la Facultad de Ingeniería. “Se inicia ahora esta etapa donde vamos a estar recogiendo información del uso real del equipo y eso nos va a permitir validar el prototipo, todo lo que desarrollamos y, a su vez, recoger información y datos para desarrollar el producto comercializable”, destacó la gerente de servicios.

Uno de los principales desafíos en este camino es determinar el estado de las baterías, medir sus ciclos de de carga y descarga para verificar su potencialidad de segundo uso.

En este sentido los impulsores del proyecto ven a Uruguay como pionero en el aprovechamiento de las baterías a raíz de la alta demanda de vehículos eléctricos que presenta el mercado en el que solo en agosto la mitad de los vehículos cero kilómetro vendidos fueron eléctricos.

“En otros países sí hay proyectos que tienen que ver con sistemas de almacenamiento en baterías, pero más bien baterías nuevas”, afirmó Addiego que toma como inspiración las necesidades reales de Uruguay.

A futuro desde la empresa proyectan que será posible implementar bancos de baterías domiciliarias. “Hablamos mucho de economía circular y de que algo que se trata como un residuo, se transforme en un activo que resuelve una problemática a nivel energético, pero también una problemática desde el punto de vista ambiental”.