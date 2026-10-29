El "tinder" de los autos eléctricos: así funciona la plataforma creada por uruguayos que recomienda el vehículo ideal según cada perfil

En junio de este año un grupo de uruguayos comenzó a conversar sobre la posibilidad de crear una plataforma para guiar a los usuarios en el proceso de compra de un auto eléctrico. Se trata de Diego Ocampo, ingeniero de sistemas; Maximiliano Miquiero, analista programador, y Johonatan Chacón, licenciado en comunicación publicitaria, amigos y ahora socios de Quiero Mi Eléctrico.

La idea surgió cuando Chacón comenzó a evaluar la posibilidad de pasarse a la movilidad eléctrica y pasó meses haciéndole consultar a los otros integrantes del grupo para despejar sus dudas.

“A partir de eso nos dimos cuenta que el problema que estaba teniendo yo seguramente lo estaban teniendo muchos uruguayos . Hay demasiada información, demasiados tecnicismos, demasiadas cosas que cuando uno no está en el tema no entiende”, contó Chacón.

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Así, la plataforma que crearon permite que cada usuario cree su perfil de conducción, ingresando cuántos kilómetros hace por día, si vive en casa o en apartamento, cuánto maneja en ruta, y si prefiere precios, autonomía, comodidad.

A partir de esa información, y con ayuda de una IA, recogen los datos del usuario y generan un informe personalizado que recomienda el modelo de auto que más se ajusta al perfil de la persona.

Para esto la plataforma se basa en un amplio catálogo de autos eléctricos de distintas marcas y modelos, que sus creadores van actualizando, con el objetivo de abarcar toda la oferta disponible en el mercado.

Además, también puede indicarle al usuario que este tipo de vehículo no es el más recomendable para su situación, aunque sostienen que esto sucede en muy bajo porcentaje.

“Es una decisión financiera importante, con una inversión que suele ir entre los US$ 15.000 hasta los más US$ 50.000, y que no está bueno tomar a ciegas”, sostuvo el emprendedor.

Actualmente, el sitio cuenta con un informe básico que es gratuito, que recomienda un modelo de auto, un ahorro total estimado, y un resumen de los costos totales.

Pero además, tiene un informe Pro, que tiene un costo de $190 y presenta tres modelos recomendados, proyecta los costos y los desglosa para la cantidad de años que el usuario elija y los compara con los de su auto a nafta actual para estimar cuánto podría ahorrar por año.

A futuro, la proyección de los emprendedores es alcanzar entre 300 y 500 informes diarios entre ambas modalidades.

A su vez, el usuario de Quiero mi eléctrico también puede no dejar que el sitio le recomiende un auto, y elegirlo él para comparar con el vehículo que tiene hoy.

En esta línea, Chacón sostuvo que en las últimas semanas hubo un gran interés por la marca Tesla, con muchos usuarios que solicitaban la comparación con este auto.

Por otro lado, la plataforma también incorpora otras funcionalidades, como una comunidad donde la gente pone sus dudas y experiencias, operando como un foro.

Asimismo, cuenta con un simulador de viajes dentro de Uruguay, que permite elegir un punto de partida y un destino, el modelo del auto, cómo van a ser las características del viaje, si el auto va a ir cargado, la velocidad, y a partir de eso obtener un estimado de con qué batería llegaría el usuario, si es necesario parar a cargar y dónde puede hacerlo.

Cómo funciona el modelo de negocio

En cuanto al modelo de negocio de la plataforma, el emprendedor explicó que la primera etapa consiste en monetizar el servicio a través del informe pro.

A futuro desde el emprendimiento también buscan generar ingresos a partir de acuerdos con las marcas de autos eléctricos. Actualmente, cuando el informe recomienda determinado vehículo, el sitio redirige a los usuarios a las páginas de sus representantes. Sin embargo, la idea es que, una vez que la plataforma tenga mayor tráfico, se puedan monetizar esas derivaciones. Entre las alternativas que evalúan desde Quiero mi eléctrico se encuentra cobrar en función de los clics generados. Por otra parte, el equipo recibió consultas de marcas de cargadores eléctricos, otro segmento en el que busca desarrollar oportunidades comerciales. La propuesta en esta vertical sería recomendar un cargador en función de las posibilidades de carga que indique el usuario.

Internacionalización y nuevos proyectos

En cuanto a la posibilidad de internacionalizar la solución, el cofundador adelantó que ya tienen la mirada puesta en Australia y Brasil, dos mercados de gran tamaño en los que ven un importante auge de la movilidad eléctrica.

Además, en el caso de Australia, uno de los socios reside actualmente en ese país, lo que podría facilitar el desembarco en ese mercado.

El objetivo, sostuvo Chacón, es empezar a trabajar en estos proyectos antes de fin de año.

Otro de los planes a futuro, sostuvo, es incorporar una sección en la plataforma de compra-venta de autos usados calificados, un mercado que entienden va a crecer en los próximos meses.

“Creo que el año que viene el mercado se va a desacelerar, pero va a surgir lo que es el mercado secundario. La gente que compró un auto eléctrico hace uno o dos años va a querer comprarse un modelo mejor”, adelantó.

En este sentido, Chacón sostuvo que actualmente la mayoría de las baterías cuentan con garantías de ocho años, con una vida útil que puede extenderse entre 12 y 13 años. Además, señaló que las evaluaciones técnicas de los autos eléctricos permiten determinar con mayor fiabilidad el estado del vehículo.

“Quizás la gente que todavía no se animaba a dar el paso va a ir por el auto eléctrico usado”, cerró.