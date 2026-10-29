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VisionarIA: así será el foro internacional de inteligencia artificial, innovación y real estate que se realizará en Uruguay

El encuentro, organizado por la desarrolladora Kopel Sánchez, será el próximo 23 de noviembre. Su agenda combinará entrevistas, charlas técnicas y presentaciones de casos de uso por industria.

29 de octubre de 2026 12:02 hs
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La inteligencia artificial (IA), la innovación, la tecnología y el real estate serán los ejes de VisionarIA 2026, un foro internacional que se realizará el próximo 23 de noviembre en Flex Tres Cruces, Montevideo. Organizado por la desarrolladora Kopel Sánchez, el encuentro busca conectar a Uruguay con el mundo, acelerar el conocimiento y la implementación de la IA en el país y vincular a empresarios y tomadores de decisiones con referentes del sector. Además de mostrar aplicaciones concretas de esta tecnología en distintas industrias, incluido el real estate.

En esta línea, la jornada se extenderá entre las 9 y las 18:30, combinando entrevistas, charlas técnicas y presentaciones de casos de uso por industria. Entre los exponentes figuran referentes como Martín Migoya y Guibert Englebienne de Globant; Oscar Mullin, de Mercado Libre; Jacobo Singer, de dLocal; y Nicolás Berman, de Kaszek. También participarán referentes como Nicolás Jodal, de GeneXus, y Pipe Stein, de Notable, quienes estarán a cargo de algunas de las conversaciones previstas en el programa junto con Fabián Kopel, de Kopel Sánchez.

La jornada, que también se transmitirá por streaming, incluirá instancias de conversación sobre IA para ciudades, banca,fintech y aplicaciones en PropTech.

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El foro tendrá una capacidad estimada de 500 participantes y estará dirigido a CEO, empresarios, líderes de empresas, responsables tecnológicos, equipos de innovación, emprendedores, inversores, referentes tecnológicos y profesionales del real estate. También se espera la participación de asistentes internacionales, autoridades y representantes de políticas públicas.

A su vez, el evento también tendrá un componente social, ya que parte de lo recaudado se destinará a seis causas. Entre ellas se encuentra una plaza inclusiva para niños en el acceso a Teletón, a cargo de Fundación Jazmín.

Tras las actividades del foro, la jornada finalizará con un sunset que se extenderá desde las 19:00 hasta las 23:30.

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