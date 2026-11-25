La velada, que tuvo lugar en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), fue nuevamente un punto de encuentro para fortalecer al ecosistema publicitario , promoviendo el intercambio y la construcción de vínculos sólidos entre marcas, agencias y consumidores.

Como sucede cada año, la organización se desarrolló a través de una comisión integrada por directivos de la CAU. En esta edición, participaron 650 personas .

En esta oportunidad, la Productora de Audio del Año fue LA MAYOR , mientras que la Productora de Video del Año fue ORIENTAL FILMS y la de Animación fue Galgo VFX . En tanto, el Anunciante del Año en Comunicación Creativa fue McDonald´s .

Martín Gómez, presidente de Campana de Oro 2026, Norma Bueno, gerente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay, Federico Lamaison, presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay

La agencia Cámara/TBWA fue la más premiada . En cantidad de galardones, estuvo seguida por Notable Publicidad y, en tercer lugar, Publicis Impetu .

Federico Lamaison, gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de Banco Santander y presidente de la CAU, sostuvo que “siempre es una gran alegría dedicar una noche a celebrar y reconocer a toda la industria, renovando el compromiso de la cámara con seguir empujando los límites del profesionalismo, la calidad y la innovación en todo el ecosistema publicitario local”.

A su turno, Martín Gómez, gerente de Marketing de Grupo Disco Uruguay (GDU) y presidente de la Campana de Oro 2026, expresó que “fue un gran honor haber tenido la oportunidad de presidir esta nueva edición. Se trata de una jornada muy importante para el sector, que es el resultado de meses de esfuerzo por parte del equipo organizador y del jurado”.

En esta edición, participaron 129 piezas, que fueron presentadas tanto por agencias como por productoras.

El jurado estuvo integrado por 24 profesionales de la CAU, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP), la asociación de empresas dedicadas a la producción de audio y música publicitaria APA, la Cámara Empresarial de Productoras Publicitarias del Uruguay (CEPPU), el Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP), el Interactive Advertising Bureau (IAB) Uruguay, la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios (CUAM), la Universidad ORT Uruguay y la Agencia del Año 2025, Cámara/TBWA.