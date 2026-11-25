La agencia fundada por Emir Cámara y liderada por Marcelo Debernardi y Santiago Cámara ya había logrado el máximo galardón del certamen organizado por la Cámara de Anunciantes del Uruguay en las ediciones 2020-2021, 2023 y 2025, reteniendo el premio un año más en 2026.

El resultado de Agencia del Año se logró gracias a las 5 Grandes Campanas y 21 Campanas , lo que la posicionó primera en el ranking total.

La agencia también obtuvo el galardón de Anunciante del Año para su cliente McDonald’s , que ya había logrado el reconocimiento en 2023.

La campaña más premiada de la marca fue protagonizada por el personaje Caro Pardíaco, de Julián Kartún, para promocionar la vuelta de la Bacon Cheddar McMelt, bajo el concepto “está re cheta”.

“Este reconocimiento es la confirmación de que el camino que hemos venido recorriendo desde hace años es el correcto. La creatividad que impacta y conecta con las audiencias es la que genera buenos resultados en los negocios de nuestros clientes y haber obtenido este reconocimiento en 5 de los últimos 7 años además de una gran alegría es una enorme responsabilidad y desafío que nos obliga a redoblar esfuerzos y continuar por esta senda de trabajo”, dijo Marcelo Debernardi, CEO de la agencia.