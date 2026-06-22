Los números detrás del empate: así es la brecha millonaria entre los planteles de Uruguay y Cabo Verde

Es cierto que el fútbol muchas veces no entiende de números, que el azar juega sus cartas y que la historia de este deporte está escrita por sorpresas que alimentan su mística. Sin embargo, en un juego cada vez más profesional y medido, los datos hablan.

Uruguay empató 2 a 2 contra Cabo Verde en el Mundial , pero en el valor de los planteles la diferencia es más amplia que lo ocurrido en la cancha.

Según estadísticas de la base de datos de fútbol Transfermarkt, el plantel de este pequeño país africano vale casi siete veces menos que el de la Celeste. Mientras la selección de Cabo Verde tiene una valoración de mercado cercana a los US$ 60 millones, el plantel uruguayo alcanza los US$ 438 millones.

De hecho, el valor individual de jugadores como Federico Valverde, figura del Real Madrid, ronda los US$ 100 millones y supera por sí solo la valoración total de todo el plantel caboverdiano.

En este sentido, más allá de esta distancia millonaria entre los valores del mercado, la diferencia también se refleja en los nombres que integran cada equipo. Uruguay cuenta con futbolistas que militan en algunos de los principales clubes de Europa, como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Del otro lado, el jugador más valioso y con mayor trayectoria actualmente de Cabo Verde es Logan Costa, defensor del Villarreal, que no tuvo presencia en el paritdo contra Uruguay.

Si bien la brecha económica no se trasladó al resultado en la cancha, esta también puede observarse en el salario de los entrenadores. Por su parte, Marcelo Bielsa firmó con la Asociación Uruguaya de Fútbol un contrato hasta el Mundial 2026 de US$ 13,6 millones durante todo el ciclo, lo que equivale a una retribución aproximada de US$ 330.000 mensuales para el entrenador y su equipo de trabajo.

En el caso de Cabo Verde, si bien no existen cifras oficiales divulgadas por la federación, una estimación difundida por medios internacionales ubica a Pedro Leitão Brito, conocido como “Bubista”, entre los entrenadores con peor remuneración del torneo. Según esos cálculos, percibiría alrededor de US$ 125.000 anuales, lo que equivale a unos US$ 10.400 por mes.

Arabia Saudita, otro de los rivales de Uruguay en el grupo y con el que también empató, figura asimismo entre los planteles de menor valoración del Mundial, con un valor total cercano a los US$ 40 millones.

Este viernes la selección uruguaya tiene por delante un desafío todavía mayor, cuando enfrente a España, una de las tres selecciones más potentes del torneo. Con una valoración que se estima en US$ 1.362 millones, más del triple que Uruguay.