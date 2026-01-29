Más de la mitad de los trabajadores uruguayos cree que la inteligencia artificial mejorará su productividad, pero beneficiará más a las empresas que a ellos

La inteligencia artificial es una realidad en el mundo del trabajado, pero su implementación despierta oportunidades y riesgos según desde dónde se la mire.

A propósito, Randstad presentó los resultados de Uruguay de la edición 2026 del Workmonitor , estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores a partir de una encuesta a 26.824 personas en 35 países.

Del relevamiento se desprende que el 56% del talento en Uruguay considera que la implementación de IA en el ámbito laboral beneficiará principalmente a las empresas y no a los trabajadores, una percepción que se ubica por encima del promedio global (47%).

A nivel global, mientras el 95% de los empleadores espera crecer durante este año, solo el 51% de los trabajadores comparte ese optimismo , reflejando un mercado laboral bajo presión en un contexto de volatilidad económica y transformación acelerada. En paralelo, el liderazgo directo gana protagonismo como factor de estabilidad.

Pero con una caída en la confianza hacia la alta dirección, el 72% de los trabajadores se apoya cada vez más en la relación con sus managers directos para navegar la incertidumbre económica y los cambios organizacionales, según el estudio.

Lo que se espera de la IA en el mundo del trabajo

Uno de cada cinco trabajadores espera que la IA no tenga ningún impacto en sus tareas, mientras que las organizaciones aceleran sus planes de adopción con foco en la eficiencia. Esta diferencia se refleja también en el mercado laboral: las vacantes que requieren habilidades vinculadas a “AI Agents” crecieron un 1.587% a lo largo de 2025, evidenciando una demanda que evoluciona mucho más rápido que la percepción del talento.

El estudio, basado en una encuesta a más de 27.000 trabajadores, 1.225 empleadores en 35 mercados y el análisis de más de 3 millones de ofertas laborales, identifica lo que Randstad define como una “gran adaptación de la fuerza laboral”, en la que la inteligencia artificial se utiliza, sobre todo, para mejorar la eficiencia de las tareas y la productividad, más que para el reemplazo directo de puestos de trabajo.

¿Qué pasa en Uruguay?

Al observar los datos regionales sobre adopción de inteligencia artificial, se destaca que el 69% del talento en Uruguay se siente confiado en su capacidad para utilizar IA en el trabajo, un nivel alineado con el promedio global.

Esta cifra marca una diferencia respecto a países como Argentina, Chile y México, donde la confianza en el uso de estas herramientas se ubica entre 4 y 5 puntos porcentuales por encima de la media global.

En Uruguay, el 54% de los trabajadores afirma que la IA contribuye a mejorar su productividad, conformando una mirada predominantemente positiva respecto de la adopción de estas tecnologías y su impacto en la organización del trabajo, la optimización de tiempos y la eficiencia en la ejecución de tareas.

En este sentido, del estudio se desprende que el impacto de la IA se centra en la ampliación de tareas y la productividad, generando nuevas eficiencias dentro de una posición laboral.

En este contexto los trabajadores saben que deben actuar. El 65% reconoce la necesidad de mejorar sus habilidades digitales y de IA y más de la mitad (52%) está buscando activamente oportunidades para asegurar el futuro de sus habilidades de forma independiente.