Más de US$ 80.000: la absurda cifra por la que se vendió un Cheeto con forma de Pokémon en el mercado de subastas

Goldin, una casa de subastas en línea especializada en tarjetas y artículos de colección , vendió un Cheeto (un aperitivo de harina de maíz) con forma de Pokémon Charizard (uno de los personajes de videojuegos y dibujos animados, Pokémon), encapsulado en una caja transparente por US$ 87.840.

La subasta por el artículo comenzó a partir de US$ 250 el 10 de febrero; sin embargo el Cheeto se volvió viral y apareció en publicaciones y memes en varias plataformas de redes sociales, lo que impulsó su valor en el mercado.

De esta manera, tras 60 pujas y casi un mes después, según informó Associated Press, la oferta ganadora se estableció en US$ 72.000. Los US$ 15.840 adicionales al precio final fueron por la comisión del 22% que cobra la casa de subastas por la “prima del comprador”.