Movida gerencial: Cipriani Punta tiene nuevo director de ventas, Qubika designó a líder en ciberseguridad y científico uruguayo vuelve al país para promover la innovación en una startup

Aunque buena parte de la atención de los uruguayos está puesta hoy en el Mundial y en los movimientos que suceden dentro de la cancha, en los últimos días hubo cambios de jugadores en el management de las empresas . Con la tecnología, la hotelería de lujo y la ciencia como protagonistas, Café & Negocios repasa en esta nueva edición de Movida Gerencial quiénes son los ejecutivos y profesionales que asumieron nuevos desafíos, cuál ha sido su trayectoria y qué objetivos tendrán en sus nuevas posiciones.

A nivel internacional, uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología financiera y procesamiento de pagos anunció su segundo cambio de CEO en poco más de un año.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay:

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Daniel Alano será el nuevo chief information security officer (CISO) de Qubika, compañía uruguaya de desarrollo de software que se especializa en transformaciones impulsadas por datos e inteligencia artificial (IA) . El ejecutivo, que cuenta con amplia experiencia en diferentes puestos relacionados con tecnología y ciberseguridad, se desempeñaba anteriormente como CISO de Urudata. Además, Alano formó parte de Isbel, como product line analyst de networking & security y cofundó Aithentia, una plataforma de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

“Comienza una nueva oportunidad para seguir aportando desde la seguridad de la información, la gestión del riesgo, el gobierno, la cultura y la visión estratégica. La ciberseguridad dejó hace tiempo de ser solo una función técnica, hoy es confianza, continuidad, resiliencia, estrategia y habilitación del negocio. Ese es el enfoque con el que encaro este nuevo desafío”, señaló Alano.

Ignacio Zubiaga liderará las ventas de Cipriani Punta

Con más de 19 años de experiencia liderando estrategias comerciales, de ventas, marketing y desarrollo de negocios en compañías como el Hotel Costanero MGallery Montevideo y Marriot International, Ignacio Zubiaga anunció que comienza una nueva etapa como director de ventas de Cipriani Punta del Este. En este proyecto de hospitalidad, casino y residencias, su rol será impulsar la estrategia comercial y de desarrollo de negocio.

“Mi foco está puesto en construir relaciones estratégicas, generar nuevas oportunidades de ingresos, fortalecer el posicionamiento de la marca y contribuir al crecimiento de un destino de clase mundial”, señaló.

Además agregó que, después de muchos años en la industria hotelera, asume este nuevo desafío “con entusiasmo y un fuerte compromiso de contribuir al éxito de una iniciativa tan emblemática”.

Científico uruguayo vuelve al país para promover la innovación

El científico uruguayo Matías Casás-Selves regresó al país para incorporarse a Nanogrow Biotech como director de ciencias de descubrimiento, tras una trayectoria en compañías biotecnológicas referentes de Norteamérica.

“En este rol lideraré los esfuerzos para impulsar nuevos programas terapéuticos basados en nanocuerpos y promover la innovación en el descubrimiento de fármacos”, dijo sobre este nuevo puesto en la startup uruguaya, que desarrolla tratamientos para atender enfermedades de la piel en base de nanoanticuerpos.

Con más de una década de experiencia en investigación y liderazgo científico en la industria biotecnológica, Casás-Selves se desempeñó como research scientist en el Ontario Institute for Cancer Research (OICR) en Canadá, trabajó en Repare Therapeutics, compañía biotecnológica especializada en oncología de precisión y en 2024 asumió como principal scientist en Recursion, empresa de aplicación de inteligencia artificial al descubrimiento de medicamentos.

Movida gerencial internacional: Fiserv tiene nuevo CEO

Fiserv, uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología financiera y procesamiento de pagos, anunció un nuevo cambio en su cúpula ejecutiva. De esta manera el griego Takis Georgakopoulos asumió como CEO el pasado 15 de junio, en sustitución de Mike Lyons, quien dejó el cargo luego de 13 meses al frente de la compañía. Según informó la empresa, Lyons renunció a su puesto en el directorio para regresar al sector bancario como CEO de Truist Financial Corporation.

El nuevo CEO, que se había incorporado a Fiserv a fines de 2024 como copresidente, cuenta con más de 20 años de experiencia en pagos, servicios financieros, tecnología, inteligencia artificial y ciberseguridad.