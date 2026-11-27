Punta Bio 2027 reunirá el sábado 9 de enero, desde las 18:00 horas, a founders, científicos, inversores y representantes de la industria biotecnológica de América Latina en el International College de Punta del Este. La tercera edición del encuentro fue declarada de Interés Departamental por la Intendencia de Maldonado y el acceso es por registro previo, con cupos limitados.

La conferencia central estará a cargo de Adrian R. Krainer , nacido en Montevideo y formado en Columbia y Harvard. Krainer investiga desde 1986 en el Cold Spring Harbor Laboratory , uno de los centros de biología molecular más influyentes del mundo, donde dirige su laboratorio y es subdirector de investigación del centro de cáncer. Su trabajo sobre el splicing del ARN dio origen a nusinersen, comercializado como Spinraza, la primera terapia aprobada para la atrofia muscular espinal , hasta entonces la principal causa genética de muerte en bebés. Es cofundador y director de Stoke Therapeutics, y recibió el Breakthrough Prize en 2019, el Wolf Prize en Medicina en 2021 y el Albany Prize en 2024 .

El programa incluye además un panel de discusión sobre cómo escalar biotecnología en América Latina , integrado por Eduardo Wallach, de Kura; Nicolás Kirchuk, de Biomakers; y Ariel Notcovich, de ANX Bio.

El formato del encuentro privilegia la conversación sobre la exposición. Los participantes agendan sus reuniones uno a uno desde una aplicación antes de viajar , de modo que llegan con su agenda armada. La edición 2026 reunió a más de 220 participantes de la región y del exterior, con más de 60 startups presentes y más de 80 reuniones uno a uno concretadas en una sola tarde . La jornada cierra con un cocktail de networking.

Competencia de pitch con la Universidad ORT

Punta Bio 2027 incorpora este año una Pitch Competition co-organizada con la Universidad ORT Uruguay. La convocatoria está dirigida a startups y equipos emprendedores de América Latina que desarrollen soluciones biotecnológicas o tecnologías de aplicación directa en el sector, y que cuenten con prueba de concepto o resultados de validación.

De todas las postulaciones se preseleccionan quince proyectos, que participan de dos jornadas de preparación en comunicación científica y oratoria. Cinco llegan a la final presencial del 9 de enero, donde presentan ante un jurado. Los cinco finalistas reciben una mentoría del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay, y el ganador suma un iPad y un certificado.

Las postulaciones cierran el 8 de diciembre de 2026 y se realizan en fi.ort.edu.uy/pitch-competition-punta-bio-2027.

Quiénes acompañan la edición

Entre las compañías e instituciones que ya confirmaron su apoyo a Punta Bio 2027 se encuentran la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Uruguay XXI, Marvik, la Universidad ORT Uruguay, U+I, el Parque de las Ciencias Free Zone, Guyer & Regules, LUCAI, Urufarma, Morgan Stanley, la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo, Aviv Therapeutics, Xeptiva Therapeutics, International College Punta del Este, la Intendencia de Maldonado y Endeavor. El Observador participa como media partner de la edición.

La nómina sigue abierta: durante todo 2026 se podrán sumar nuevos sponsors, entre compañías, fondos e instituciones, con visibilidad en sala, en la aplicación del evento y en la agenda de reuniones. Las consultas se reciben en puntabio.com.