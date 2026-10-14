Qué está cambiando en el sistema financiero uruguayo y cuáles son los desafíos que vienen

El encuentro, realizado el 7 de octubre en el Club de Golf del Uruguay, reunió a más de 30 referentes nacionales e internacionales en siete paneles dedicados a analizar las oportunidades y barreras para la innovación financiera. A lo largo de la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de desarrollar nuevos servicios, ampliar la competencia y reducir costos, sin comprometer la seguridad, la estabilidad ni la confianza en el sistema.

Durante la apertura, Ximena Aleman , presidenta de la Cámara Uruguay Fintech, llamó a construir colectivamente el futuro del sistema financiero. Por su parte, Laura Capano , directora ejecutiva de la institución, destacó el crecimiento del ecosistema y señaló que la cantidad de miembros de la Cámara aumentó un 35% durante el último año.

Desde el ámbito público, Bruno Gili , director ejecutivo de Uruguay Innova, señaló la importancia de adaptar las políticas públicas y eliminar las barreras que frenan la innovación. Por su parte, Ana Claudia de los Heros , vicepresidenta del Banco Central del Uruguay, se refirió a los avances para generar condiciones regulatorias y operativas que faciliten el desarrollo de nuevos servicios financieros, con reglas previsibles, interoperabilidad y competencia.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación del primer Mapa Fintech de Uruguay , elaborado por EXANTE para la Cámara Uruguay Fintech, con el apoyo de Domus Global, dLocal y Monnet. El estudio relevó 199 empresas del sector y reveló que el 72% opera bajo un modelo B2B. Además, cerca del 70% incrementó sus ingresos en dólares durante el último año y el 92% prevé crecer en los próximos 12 meses. Los datos ofrecen una primera radiografía del ecosistema y aportan información para orientar inversiones, políticas públicas y estrategias de expansión regional e internacional.

Los desafíos de los pagos y el acceso al crédito

Finanzas abiertas e interoperabilidad fue el tema del primer panel y planteó la necesidad de establecer reglas claras, plazos de implementación y estándares técnicos comunes para compartir información de forma segura, con consentimiento de los usuarios. Se destacó que la adhesión voluntaria no alcanza para lograr escala y que la protección de datos y la prevención del fraude deben formar parte del diseño del sistema.

El de pagos invisibles abordó el desafío de lograr transacciones inmediatas, seguras y sin fricciones. Pese a la alta adopción de pagos digitales en Uruguay, persisten barreras de costos para pequeños comercios y limitaciones en las transferencias. La prioridad es avanzar hacia pagos interoperables, disponibles las 24 horas y con alcance internacional.

La exposición sobre arquitectura componible destacó la importancia de desarrollar sistemas bancarios flexibles, capaces de integrar servicios de distintos proveedores mediante estándares comunes. El objetivo es facilitar nuevos productos, las finanzas abiertas y la incorporación de servicios financieros en otras plataformas.

En el panel de crédito para mipymes se identificaron dificultades de acceso y altos costos de financiamiento, especialmente para las empresas más pequeñas. El uso de datos transaccionales y alternativos, las garantías digitales y la integración entre bancos y fintech surgieron como herramientas para mejorar la evaluación crediticia y ampliar el acceso al financiamiento formal.

Inversión, activos digitales y expansión regional

El panel sobre activos digitales, stablecoins y tokenización analizó las oportunidades que ofrecen estas herramientas para agilizar los pagos internacionales y transformar activos de baja liquidez en instrumentos negociables o garantías. Los participantes también subrayaron la importancia de contar con reglas claras y previsibles, así como de abordar aspectos clave como la seguridad, la custodia y el tratamiento tributario.

En el intercambio sobre inversión y escalabilidad se planteó la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento de las fintech uruguayas, que dependen principalmente de capital propio. Uruguay ofrece oportunidades como mercado de prueba, pero las empresas necesitan adoptar una visión regional desde sus primeras etapas para expandirse hacia otros mercados.

Inteligencia artificial y los próximos pasos del sector

El panel de cierre abordó la aplicación de la inteligencia artificial en las fintech y señaló que uno de los principales desafíos para su adopción está en la cultura y la organización de las empresas. También se planteó la necesidad de implementar soluciones con objetivos medibles, establecer límites a la automatización y asegurar la supervisión humana, la trazabilidad y los mecanismos de control.

El encuentro dejó como conclusión que la transformación del sistema financiero no depende únicamente de la tecnología, sino también de reglas claras y previsibles, infraestructura compartida y una mayor articulación entre bancos, fintech, reguladores, inversores y organismos públicos.

“El desafío es transformar todo lo que hoy no se ve —la infraestructura, las reglas, los datos y la colaboración entre los actores— en mejores servicios financieros para las personas y las empresas. Uruguay tiene las capacidades para avanzar, pero necesitamos pasar del consenso a la implementación, con una visión compartida que nos permita innovar, competir y crecer también a nivel regional”, señaló Ximena Aleman, presidenta de la Cámara Uruguay Fintech.