Reinserción de personas privadas de libertad: los detalles de la cena a beneficio de la Fundación Fénix para potenciar su programa

La Fundación Fénix realizará el próximo jueves 29 de octubre una nueva edición de su Cena a Beneficio , una actividad destinada a recaudar fondos para sostener sus programas de desarrollo y reinserción de personas privadas de libertad . El evento tendrá lugar a partir de las 20:00 en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), en Manantiales .

La organización trabaja actualmente en cárceles de Montevideo, Maldonado, Cerro Largo y Lavalleja con hombres y mujeres privados de libertad. Sus programas se apoyan en cuatro pilares —el deporte, el desarrollo humano, la espiritualidad y el trabajo— con el objetivo de brindar herramientas que permitan construir nuevas oportunidades para el momento en que recuperen su libertad.

El trabajo de la fundación también continúa después de la salida de prisión. Los llamados Fénix liberados cuentan con el apoyo de la organización a través de un hogar de medio camino ubicado en Maldonado , además de oportunidades laborales y posibilidades de capacitación.

Desde su creación, más de 400 personas han participado en los distintos programas de la Fundación Fénix . De ellas, más de 75 recuperaron su libertad y actualmente cuentan con nuevas oportunidades laborales . Según los datos proporcionados por la organización, el 23% de quienes recuperaron su libertad reincidieron en el delito .

La fundación cuenta además con una red de más de 100 voluntarios distribuidos en distintos puntos del país, que colaboran con las diferentes iniciativas.

Los proyectos para 2026 y 2027

La recaudación de la cena será destinada a mantener los programas que la organización desarrolla actualmente y a avanzar en nuevos proyectos para los próximos años.

Entre los objetivos planteados para 2026 y 2027 se encuentra la construcción de un nuevo hogar de medio camino en Montevideo, que se sumará al que ya funciona en Maldonado. También se busca equipar el aula taller construida en Casa Fénix Maldonado y finalizar la construcción del pabellón Fénix en la cárcel de Campanero, en Lavalleja.

La cena es, además, una de las principales instancias de recaudación para la organización y una oportunidad para acercar a empresas, organizaciones y particulares a la problemática de la reinserción y la importancia de generar oportunidades para reducir la reincidencia.

Una cena para apoyar la misión

La actividad reunirá a unas 400 personas y contará, como cada año, con la participación de autoridades nacionales y departamentales y referentes de los ámbitos político, empresarial, social y cultural.

La conducción del evento estará a cargo del actor y conductor argentino Julián Weich, quien acompañará una noche que busca combinar la recaudación de fondos con la sensibilización sobre la realidad de las personas privadas de libertad y los desafíos que enfrentan al recuperar su libertad.

La Fundación Fénix invita a empresas, organizaciones y a la comunidad en general a participar y realizar su aporte para contribuir al financiamiento de los programas que desarrolla en las cárceles y con las personas que ya recuperaron su libertad.